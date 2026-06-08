Nam denar uhaja zaradi napak?

Včasih imamo občutek, da denar kar izginja. Trudimo se, delamo, pazimo na stroške, a se finančni tok nikakor ne sprosti. Po feng šuju se vzrok skriva v našem domu. Ne gre za čudežne obljube, ampak za simboliko prostora, reda in energije, ki jo vsak dan ustvarjamo okoli sebe.

Najprej poglejmo vhod. To je prostor, skozi katerega v naš dom prihajajo priložnosti. Če nas tam pričakajo kupi čevljev, torbe, tema in navlaka, že na pragu zapiramo vrata novemu. Zato vhod očistimo, osvetlimo in uredimo tako, da nas sprejme prijazno. Že lep predpražnik, rastlina ali urejena polica lahko spremenijo občutek.

Veliko povedo tudi poškodovani predmeti. Počen krožnik, pokvarjen aparat, razbito ogledalo ali stol, ki ga že mesece nameravamo popraviti, nosijo energijo zastoja. Če nam nekaj veliko pomeni, popravimo. Če ne, spustimo. Ko odstranimo pokvarjeno, naredimo prostor za sveže.

Posebno vlogo ima voda, saj jo feng šuj povezuje z denarjem. Pipa, ki kaplja, tako ni le nadležna, ampak simbol denarja, ki počasi odteka. Enako velja za odprto straniščno školjko. Majhne navade lahko nosijo močno sporočilo, zato pokrov zapirajmo, puščanja pa čim prej popravimo.

Kaj pa rastline, okna, delovna miza in denarnica? Uvele rože govorijo o izčrpanosti, umazana okna o nejasnosti, nered na mizi o zmedi, prazna ali razmetana denarnica o odnosu do denarja. Ko te stvari uredimo, ne pričakujmo čudeža čez noč. Lahko pa ustvarimo dom, v katerem lažje zadihamo, jasneje razmišljamo in bolj odprto sprejmemo nove priložnosti.