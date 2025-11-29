Napoved slavne ruske astrologinje: dva astrološka znaka decembra stopata iz teme in se podajata proti sreči!

Kolikokrat ste pomislili, da iz težav ni izhoda? Slavna ruska astrologinja Tamara Globa napoveduje, da bo december prinesel prav to, na kar mnogi čakajo, trenutek, ko se tema umakne in se odpre prostor za srečo. Za Škorpijone in Kozoroge je ta mesec priložnost, da se življenje obrne v smer novih začetkov.

Škorpijon – osvoboditev in čustvena moč

Škorpijoni so v zadnjih mesecih nosili težko breme, občutek stagnacije, čustvene blokade in finančnih skrbi. Astrologinja napoveduje, da december prinaša olajšanje:

Čustva: odnosi se bodo poglobili, samski pa lahko spoznajo osebo, ki prinaša mir.

Posel: po 10. decembru bo priložnost, da pokažete svoj talent in prejmete zasluženo priznanje.

Finance: stabilizacija skozi premišljene odločitve in podporo bližnjih.

Ključni nasvet: Škorpijoni naj zaupajo svoji intuiciji in naj ne bežijo pred spremembami – prav te bodo prinesle srečo.

Kozorog – pogum in novi obzorji

Kozorogi so znani po svoji disciplini, a so se pogosto počutili ujeti v rutino. Astrologinja napoveduje, da december odpira vrata novim priložnostim:

Osebno življenje: mogoča je obnova stare zveze ali srečanje z osebo, ki spremeni pogled na svet.

Kariera: čas je za preobrat – novi projekti, menjava službe ali celo selitev.

Notranja moč: december prinaša pogum, da prerežete tisto, kar vam ne služi več.

Ključni nasvet: Kozorogi naj pokažejo iniciativo in verjamejo, da jih vesolje nagradi, ko naredijo prvi korak.