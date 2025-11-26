Napoved Tamare Globe: decembrski izzivi za astrološke znake

Vsako znamenje zodiaka bo v decembru doživelo posebna presenečenja in izzive. Napoved astrologinje Tamare Globa podaja portal Sensa.rs.

Oven

December prinaša tehtanje starih odločitev in potrebo po prilagodljivosti. Ne držite se trdo svojih načrtov, izkoristite nove, ugodne okoliščine. Pričakujte pomembne novice in pogovore, ki lahko spremenijo odnose. V ljubezni bo marsikaj postalo jasno in tisti v zvezah boste prišli na nov nivo intimnosti, samski pa lahko nekoga nepričakovano spoznate. V službi se boste morali hitro prilagoditi na nova pravila in tehnologije, vaša pobuda bo opažena. Pazite na utrujenost, več pozornosti posvetite spancu in ohranjajte zmerno telesno aktivnost.

FOTO: Galina Zhigalova/Gettyimages

Bik

December bo poudaril finance: prihajajo ponudbe, ki zahtevajo analizo. Možni so z domom povezani izdatki in potreba po racionalizaciji proračuna. Mir v ljubezni ne bo posledica skladnosti, partner se bo zdel umaknjen zaradi osebnih procesov. Minilo bo. Samski lahko prek prijateljev nekoga spoznate. V službi bo poudarek na reviziji in prikazu rezultatov, možni bodo spori glede nagrad. Prevzemanje mentorske vloge bo okrepilo ugled. Zdravje bo odvisno od čustvenega ravnotežja, pazite na prehrano in prebavo.

Dvojčka

Zadnji mesec leta prinaša več komunikacije in dostop do novih informacij, ki bodo odprle pomembne poti. Ne širite govoric. Možno bo kratko potovanje s pomembnim spoznanjem. V ljubezni boste iskali intelektualno povezanost: pogovori poglabljajo odnos. Samski boste lahko na predavanju ali preko spleta nekoga spoznali. V službi bodo potrebna pogajanja in delo z dokumenti: preverjajte vse. Mentalna obremenitev bo vplivala na zdravje, zato si privoščite odmore in skrbite za dihala.

FOTO: Gettyimages

Rak

Mesec december rakom prinaša družinske teme in pomembne pogovore, ki bodo spreminjali odnose. Možni bodo čustveni izzivi, a bodo vodili do razjasnitve. Izogibajte se nepotrebnim izdatkom za dom. V ljubezni bo v ospredju intimnost: mirni trenutki in skupno načrtovanje bodo krepili zvezo. Samski boste nekaj več začutili do nekoga iz okolja. V službi boste natančni in zanesljivi, izogibajte se preveliki odgovornosti. Zdravje bo odvisno od čustev: skrbite za energijo, prehrano in prebavo. Aktivnosti na prostem vam bodo koristile.

Lev

December bo poudaril vaš status in javni nastop. Pripravite se na priložnosti, da se izkažete. Možni bodo manjši konflikti, ki bodo s potrpežljivostjo rešljivi. Obeta se vam finančni dobiček skozi hobije. V ljubezni boste romantični in naklonjeni toplim gestam, samski levi lahko na družabnem dogodku srečate zanimivo osebo. V službi bodo pomembne vodstvene sposobnosti in motivacija ekipe, bodite odprti za kritiko. Zdravje bo dobro, vendar ne precenjujte moči in se izogibajte napornim treningom ter nenadnim temperaturnim spremembam.

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

Devica

Zadnji mesec leta prinaša urejanje življenja in zaključevanje dolgoročnega projekta. Doma vas bodo čakala praktična opravila, ki bodo prinašala zadovoljstvo. V ljubezni bodo pomembna konkretna dejanja, ne besede. Samski boste postopoma bolje spoznavali nekoga iz vsakdanjega okolja. V službi boste blesteli pri podrobnostih, popravljanju napak in urejanju dokumentacije; možna bo ponudba za izpopolnjevanje. Zdravje bo stabilno, a stres bo vplival na živčni sistem in prebavo. Koristne bodo tehnike sproščanja in tihi sprehodi.

Tehtnica

December bo poudarek usmeril na partnerstva in pomembne pogodbe: natančno preberite vse pogoje. Možni bodo konflikti interesov s prijatelji. V ljubezni bo odpiranje težkih tem krepilo zvezo, samski lahko doživite privlačnost v poslovnem okolju. V službi delujte v paru in se posvetujte s kolegi: harmonija bo ključna. Možna bodo potovanja, proti koncu meseca se bodo lahko odpirala pravna vprašanja. Zdravje bo odvisno od čustvenega ravnotežja, izogibajte se stresu in pazite na ledvice. Umetnost in skupne aktivnosti pomagajo ohranjati dobro počutje.

FOTO: Gettyimages

Škorpijon

December prinaša globoko notranje delo in intuitivne vpoglede, zaključil se bo pomemben psihološki proces. Bodite previdni s financami in preverjajte transakcije. V ljubezni se bo krepilo tiho, intuitivno razumevanje: samski lahko začnete skrivno ali romanco na daljavo. V službi pri analizah in arhiviranju raje delujte sami. Opazili boste težave, ki drugim ostajajo skrite. Občutljivi boste na čustva okolice, izogibajte se toksičnim ljudem. Koristni bodo vodni tretmaji in skrb za limfni sistem.

Strelec

Dvanajsti mesec leta spodbuja družbene stike in skupinske aktivnosti, možno je vključevanje v novo skupnost. Finančni prilivi bodo dotekali preko skupnih projektov. V ljubezni bo prevladoval prijateljski ton, pomembne bodo skupne aktivnosti. Samski lahko preko spleta ali na predavanju nekoga spoznate. V službi bodo izstopale inovativne ideje in sposobnost združevanja različnih ljudi. Proti koncu meseca boste lahko predstavili svoj projekt. Zdravje bo povezano z živčnim sistemom, pazite na noge in se izogibajte mentalnemu preobremenjevanju.

FOTO: Stanislav Hubkin/Gettyimages

Kozorog

December bo posvečen dolgoročnim ciljem. Napovedujejo se vam srečanje z vplivno osebo in stabilizacije financ. V ljubezni boste hrepeneli po resnosti in varnosti: partnerstvo bo vstopilo v fazo ključnih pogovorov o prihodnosti, samski boste začutili privlačnost do zrele osebe. V službi vas čakajo odgovorni, dolgoročni projekti, ki bodo poudarili vaš profesionalizem: delo bo cenjeno in prinašalo nagrade. Zdravje bo stabilno, a pazite na sklepe in hrbtenico. Rutina in majhne radosti bodo pomagali proti utrujenosti.

Vodnar

December prinaša širjenje obzorij, potovanja in nove projekte. Prihaja ponudba, ki jo je smiselno sprejeti, vendar pazite na birokratske pasti. V ljubezni bodo pomembni skupni cilji in načrti. Samski lahko na potovanju nekoga spoznate. V službi bo poudarek na delu s tujci, jeziki in informacijami, možni bodo javni nastopi. Ne preobremenjujte se z obveznostmi. Zdravje bo dobro, a obremenitve lahko izčrpajo, pazite na jetra in boke. Zmerna aktivnost in urejena rutina bosta ključnega pomena.

FOTO: Gettyimages

Ribi

Zadnji mesec leta prinaša razkritje pomembnih skrivnosti in rušenje iluzij. Finančno bodo možni izdatki in dobički, vendar vse vodi k osvoboditvi. V ljubezni bo vse intenzivno in strastno, samski lahko doživite močan, usoden stik. Pari boste zaupanje in intimo krepili s poglobljenimi pogovori. Pri delu z zaupnimi podatki boste našli pomembne odgovore, do uspeha vas bo vodila zbranost. Zdravje bo zahtevalo krepitev imunskega sistema in spremembo rutine: pazite na grlo, reproduktivni sistem in se izogibajte stresu.