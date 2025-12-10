  • Delo d.o.o.
ASTRO

Napoved za leto 2026: po pomladni krizi nas čaka napredek in razvoj

Leto tehnoloških novosti in novih začetkov bo pozimi in spomladi še malce naporno, predvsem zaradi volitev in političnih bojev, po katerih lahko šele poleti pričakujemo več stabilnosti. Poleti bo poudarek na družinskem življenju, več bo neviht, obeta se nam spodbudna modernizacija podeželja, duhovno pa pomemben dvig zavesti. Jeseni bomo v centrifugi negativnih energij in odnose bomo morali postaviti na bolj zdravih temeljih. Obetajo se nam pozitivni premiki v zdravstvu.
Joy Lotos
 10. 12. 2025 | 08:21
8:28
A+A-

Pred nami je čas novih začetkov. Trije počasni planeti vstopajo v nova znamenja, Saturn in Neptun celo začenjata nov zodiakalni krog. Svežine in novosti bo tako veliko. Prvih nekaj mesecev bo obarvanih s skrbmi, strahom, negotovostjo. Veliko pozornosti bo usmerjene proti vzhodu. Novi začetki so nakazani za Rusijo in dežele okrog nje. Od konca aprila bo v svetu in pri nas videti več novosti, novih začetkov, nove tehnologije. Poletje bo v dušnem pogledu izjemno, mogoče se bo dvigniti na novo raven dojemanja. Avgusta presežek energije usmerimo v delo ali šport, da ne bomo preveč napeti in napadalni. Jeseni nam bo retrogradna Venera nagajala in nas klicala k premislekom o preteklih odnosih, omogočila spuščanje in prinesla bolj zdrave vezi. Družbeno ob koncu leta prevladujejo konstruktivne energije, namenjene gradnji in ustvarjanju reda.

Zima

Tudi pri nas bo zima napornejša. Velika je verjetnost osramotitve pomembnega Slovenca, izpostavljeni so škandali, najbolj februarja, ko bo več kritike, težkih besed. Tudi vremensko bodo prvi trije meseci naporni. Več bo laži, zavajanj, podtikanj. Odkrite bodo finančne napake. Hkrati obdobje mrkov prinaša spremembe. Sončev mrk 17. 2. bo svetovno prinesel velike pretrese in novosti. Pri nas sta kotna Venera in Jupiter v 1. hiši znak pozitivnih dogodkov. Popolni Lunin mrk 3. 3. bo še bolj spodbuden z močnim Jupitrom na ascendentu karte. Nakazuje povezovanje, usklajevanje, močno noto nevladnih organizacij in vpetost mladih v družbeno aktivnost. Bo pa izpostavljena slovenska opozicija Merkurja s konjunkcijo Urana in Neptuna, kar prinaša več besednih bojev in napetost med nasprotnimi pogledi. Februarja in marca nam bo nagajal retrogradni Merkur v ribah (od 26. 2. do 20. 3.). Več bo zmede, manj jasnosti.

Pomlad

Pomlad ne bo intenzivna, a prinaša novosti, tako idejno kot tehnološko. Ingres za Slovenijo nakazuje spremembo, vezano na vlado. Polna 8. hiša v ovnu ne prinaša mirne klime. Osmo hišo povezujemo s kriznimi časi. Ker je ovnov ingres kazalec celotnega leta, bo naporno, stresno, vznemirljivo. Naše stanje bo odvisno od evropske klime, ta pa je pred pomembnim preobratom. V tem času se trazniti Pluton približa vladarju slovenskega acendenta Saturnu (na začetku maja), tako bomo šli skozi resnejše obdobje, več bo pritiskov in strahov.

Janez Janša in Robert Golob imata pred sabo nov začetek in dovršitev ambicij. Vendar sklepam, da ima Janša več moči in sreče v času volitev, čeprav bo imel pozneje naporen aspekt, ki lahko nakazuje težave pri sestavi koalicije. Po mojem bo boj težek, z nekaj prednosti največje desne stranke, ki se bo potem zapletala pri sestavi vlade, če se v igro ne vplete nova oseba, ki premeša karte.

Poletje

Poletje bo spodbudno. V karti ingresa je poudarjena 11. hiša, tako se lahko nečesa osvobodimo in uresničimo vizije. Uran in Mars v 10. hiši še vedno kažeta napetosti, vezane na vlado in politiko, stresljaje, šoke. A ker je Mars lepo povezan z vladarjem karte in Luno, se bo budil občutek, da se stvari kljub temu postavljajo, stabilizirajo. Poletje, najbolj julij, je polno družbenih aspektov, sestavi se pol davidove zvezde. V to se bo povezala še Luna in naredila odprto pismo z Uranom na fokusu. Na duhovni ravni je to čas za dvigovanje zavesti, kreiranje nove realnosti. Priporočam skupinske meditacije za mir in zdrav odnos do Zemlje. Kako se bo to vezalo na družbo, je teže reči. Opozicija Jupitra in Plutona nakazuje problematiko na ravni moči, vezane na nafto in valute, povezane z njo, mehčanje opozicije z Uranom in Neptunom da vedeti, da se bodo karte premešale, da moč vedno bolj prihaja v roke znanstvenikov. Lahko se zgodi pomemben dogodek, ki pozneje prinaša večje spremembe. Po drugi strani se lahko porodi pomembna nova ideja, ki bo dolgoročno spremenila svet. Julija bo retrogradni Merkur v raku, to je čas, da se posvetimo domačim in čustvom. V avgustu je treba paziti na jezo, nemir, a nam da presežek Marsove energije tudi poriv za ekstremne podvige, športne in delavne. Hkrati se tu začne Plutonova pot po Sončevi meji, ki bo trajala do konca decembra, nas potegnila v centrifugo prečiščevanja in izpostavila negativne vidike človeštva. Predelujmo notranje napetosti in bodimo aktivni, da sprostimo presežke energije. Popolni Sončev mrk bo 12. 8., na 20. stopinji leva. Sam zase ni napačen, nakazuje dogovore in usklajevanja. Sončni mrk je kot iskra, dogodki, vezani nanj, se bodo odvijali v naslednjih letih. Pri nas bo Uran v 4. hiši in prinaša kako nevihto več, težave kmetom, upor kmetov, pozitivno modernizacijo podeželja. V karti mrka je koten Saturn, tako bomo ponovno deležni več pritiskov in obremenitev konec poletja in na začetku jeseni. Delni Lunin mrk 28. 8. bo pri nas koten, kar prinaša vremenske tegobe, hkrati nosi pomembne posledice preteklosti. Kvadrat na Uran v 10. hiši še vedno kaže nemir in spremembe pri sestavljanju vlade, nepričakovane zasuke. Lunin mrk izpostavlja Pluton in Mars iz karte Janeze Janša, kar lahko popestri dogajanje na političnem nebu. Na dan lahko pridejo njegove nepravilnosti ali se pokažejo njegovi sovražniki. Konec avgusta se sestavita Jupiter in Saturn v trigon in svetovno prinašata pomembne dogovore in vzpostavljanje pravnega rada. Avgusta in septembra tranzitni Uran spodbuja naš Saturn, tako se nas bo družbeno dotaknila energija razvoja in napredka. Najverjetneje bo kako naše podjetje ustvarilo pomembno inovacijo. Konec avgusta ima Slovenija Jupitrov povratek, ki nakazuje smer gibanja države za naslednjih 12 let. Jupiter v 10. hiši in v trigonu s Saturnom da vedeti, da nas čakajo spodbudna in lepa leta, ko bomo z delom ustvarjali stabilnost.

Jesen

Jesen ni videti napačna. Vlado lahko spremlja nekaj frustracij in občutka nemoči. Drugače se kaže veliko kompromisov med nasprotji, komunikacija bo tekla, več bo povezovanja za skupno dobro. Septembra in oktobra bo Pluton na Sončevi meji, ponovno se lahko soočamo s senčno realnostjo človeštva. Več bo grozljivih umorov in seksualnih deliktov. Marsikaj bo treba zdržati, prenesti, prečistiti. Spet bo veliko planetov retrogradnih, poleg Saturna, Urana in Neptuna še Venera in Merkur. Oktobra in novembra nas bo vleklo nazaj v staro, otežen bo korak naprej. Venera se obrača nazaj 3. 10. v škorpijonu, tvori kvadrat s Plutonom in nam bo pokazala, kje smo se ujeli v strasti ali prevelike želje, kje ne znamo spustiti. Direktno se obrača 14. 11. na Spiki v tehtnici in nas osvobodi teže preteklosti, vezane na odnose in želje, nas svobodnejše spusti v novo. Merkur se bo podal nazaj v škorpijonu in prinesel veliko vpogledov vase, moč ustvarjati nova, svetlejša prepričanja. Novembra imamo zračni trigon Urana s Plutonom – moč umetne inteligence in razvoj znanosti z njeno pomočjo bo vse bolj viden. V decembru bo Jupitrov trigon na Kiron, tako upajmo na pozitivne spremembe v zdravstvu.

Več iz teme

napovedleto 2026
