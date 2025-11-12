Napoved znane astrologinje: november bo tem trem znakom izpolnil vse želje

Po mnenju astrologinje Tamare Globa bodo oven, rak in strelec do konca meseca novembra lahko uresničili dolgoletne načrte in razširili obzorja.

To obdobje jim ne bo prineslo sreče, temveč tudi pomembna srečanja, ki bodo vplivala na njihovo prihodnost.

Oven

Predstavniki tega ognjenega znaka že od začetka meseca čutijo nenavaden val energije. November je dobro obdobje za potovanja in poslovna pogajanja. Tudi kratka potovanja lahko prinesejo nepričakovane koristi in koristne povezave.

Posebno pozornost naj ovni posvetijo novim stikom, naključna srečanja pa se lahko spremenijo v obetavno sodelovanje ali močno prijateljstvo.

Astrologinja jim svetuje, naj bodo bolj odprti za komunikacijo, in se ne ustrašijo družabnih aktivnosti. V osebnih odnosih bo nastopila harmonija in pred njimi je obdobje medsebojnega razumevanja.

FOTO: Yuricazac/Gettyimages

Rak

Za rake je november čas notranje preobrazbe. Še vse do konca meseca se bodo pojavljale priložnosti spremeniti vse, kar je dolgo časa prinašalo nesrečo, naj gre za delo, okolje ali osebno življenje. Pomembno je poslušati svojo intuicijo, ki je v tem obdobju še posebej natančna.

Poklicno življenje lahko rakom prinese prijetna presenečenja. Možne so nepričakovane ponudbe za sodelovanje ali priložnost pokazati svoje sposobnosti v novi vlogi.

FOTO: Massonstock/Gettyimages

Odnosi bodo idealni za iskrene pogovore, ki bodo pomagali rešiti dolgoletne težave.

Strelec

Za strelca je nastopilo produktivno obdobje. November rojenim v tem znaku prinaša zasluženo priznanje, možnost napredovanja ali zanimive projekte. Njihova finančna situacija se lahko tudi zaradi nepričakovanih virov dohodka znatno izboljša.

V osebnem življenju je to čas uresničitve sanj. Samski strelci lahko spoznajo zanimivo osebo, njihove vezi pa lahko dosežejo novo raven intimnosti.

FOTO: Torwai/Gettyimages

Astrologinja jim priporoča jasno določitev ciljev: možnosti za njihovo uresničitev se bodo v tem obdobju znatno povečale, piše glossy.rs.