  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNA MODROST

Napovedi mistikov se uresničujejo, se svet res deli na dva dela?

Približuje se konec starega načina bivanja.
Mnoge starodavne duhovne tradicije govorijo o koncu ciklusa in začetku novega. FOTO: Colin Anderson Productions Pty L/Getty Images
M. B. Z.
 29. 4. 2026 | 20:50
3:42
A+A-

Ko danes pogledamo okoli sebe, imamo občutek, da ne živimo več v eni družbi, ampak v dveh vzporednih svetovih. Velik del mladih gleda v zaslone in išče samo še zabavo. Eni prisegajo na razum, tehnologijo, nadzor in varnost. Drugi iščejo tišino, intuicijo, naravo in notranjo resnico. Med njimi je vse manj mostov. Vse več je razpok in nerazumevanja. Prav to je Dolores Cannon opisovala kot veliko ločitev človeštva. Ameriška hipnoterapevtka in avtorica je govorila o tem, da se bo človeštvo razdelilo na dva dela. Ne nujno fizično, temveč zavestno. Po njenem naj bi eni ostali ujeti v strah, jezo, nadzor in stare vzorce, drugi naj bi se začeli prebujati v bolj sočutno, mirnejšo in povezano obliko življenja.

Danes imamo na eni strani ljudi, ki se vse bolj zapirajo. Bojijo se prihodnosti, drugih mnenj, sprememb. Svet doživljajo kot grožnjo. Vsaka novica jih potisne globlje v nemir. Iščejo krivce, sovražnike, zarote. Na drugi strani vidimo ljudi, ki se umikajo iz hrupa. Manj jih zanima, kdo ima prav, bolj, kako živeti mirneje. Vse bolj jih vleče k naravi, zdravljenju, duhovnosti, preprostosti. Družine se prepirajo zaradi prepričanj. Prijateljstva razpadajo zaradi različnih pogledov na svet. Ljudje, ki so nekoč sedeli za isto mizo, se danes ne morejo več poslušati.

Prihodnost bo odvisna od tega, kateremu delu sebe bomo dali več moči. FOTO: Colin Anderson Productions Pty L/ Getty Images
Podobno so opozarjali tudi drugi mistiki. Edgar Cayce je govoril o velikih spremembah zavesti človeka in o času, ko bo materialni svet izgubil svojo moč. Baba Vanga naj bi napovedovala obdobja pretresov, po katerih se bo človeštvo moralo znova vprašati, kaj je res pomembno. Tudi mnoge starodavne duhovne tradicije govorijo o koncu ciklusa in začetku novega. Cannonova je verjela, da se nova družba ne bo rodila iz politike ali institucij, ampak iz posameznika. Iz nas. Iz tega, kako se odzovemo, ko nas zajame strah. Ali napademo? Ali obstanemo? Ali iščemo mir?

Morda se družba res deli, a ne na bogate in revne, leve in desne. Temveč na tiste, ki živijo iz strahu, in tiste, ki poskušajo živeti iz zavesti. Na tiste, ki potrebujejo sovražnika, in tiste, ki iščejo razumevanje. Na tiste, ki se oklepajo starega sveta, in tiste, ki čutijo, da tako ne bo šlo več naprej. Najbolj srhljivo je, da se ta razkol dogaja tudi v nas samih. En del nas hoče varnost, nadzor, znane odgovore. Drugi čuti, da se moramo spremeniti, postati mehkejši, a močnejši, budni, bolj odgovorni. In tu je bistvo teh napovedi. Ne gre za konec sveta, ampak za konec starega načina bivanja. Če jih beremo simbolno, nam govorijo, da bo prihodnost odvisna od tega, kateremu delu sebe bomo dali več moči. Bomo izbrali strah ali zaupanje? Jezo ali sočutje? Hrup ali notranji mir?

Dolores Cannondružbaprihodnostsvetstrahnapovedi mistikovduhovna modrost
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki