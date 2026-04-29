Napovedi mistikov se uresničujejo, se svet res deli na dva dela?

Ko danes pogledamo okoli sebe, imamo občutek, da ne živimo več v eni družbi, ampak v dveh vzporednih svetovih. Velik del mladih gleda v zaslone in išče samo še zabavo. Eni prisegajo na razum, tehnologijo, nadzor in varnost. Drugi iščejo tišino, intuicijo, naravo in notranjo resnico. Med njimi je vse manj mostov. Vse več je razpok in nerazumevanja. Prav to je Dolores Cannon opisovala kot veliko ločitev človeštva. Ameriška hipnoterapevtka in avtorica je govorila o tem, da se bo človeštvo razdelilo na dva dela. Ne nujno fizično, temveč zavestno. Po njenem naj bi eni ostali ujeti v strah, jezo, nadzor in stare vzorce, drugi naj bi se začeli prebujati v bolj sočutno, mirnejšo in povezano obliko življenja.

Danes imamo na eni strani ljudi, ki se vse bolj zapirajo. Bojijo se prihodnosti, drugih mnenj, sprememb. Svet doživljajo kot grožnjo. Vsaka novica jih potisne globlje v nemir. Iščejo krivce, sovražnike, zarote. Na drugi strani vidimo ljudi, ki se umikajo iz hrupa. Manj jih zanima, kdo ima prav, bolj, kako živeti mirneje. Vse bolj jih vleče k naravi, zdravljenju, duhovnosti, preprostosti. Družine se prepirajo zaradi prepričanj. Prijateljstva razpadajo zaradi različnih pogledov na svet. Ljudje, ki so nekoč sedeli za isto mizo, se danes ne morejo več poslušati.

FOTO: Colin Anderson Productions Pty L/ Getty Images

Podobno so opozarjali tudi drugi mistiki. Edgar Cayce je govoril o velikih spremembah zavesti človeka in o času, ko bo materialni svet izgubil svojo moč. Baba Vanga naj bi napovedovala obdobja pretresov, po katerih se bo človeštvo moralo znova vprašati, kaj je res pomembno. Tudi mnoge starodavne duhovne tradicije govorijo o koncu ciklusa in začetku novega. Cannonova je verjela, da se nova družba ne bo rodila iz politike ali institucij, ampak iz posameznika. Iz nas. Iz tega, kako se odzovemo, ko nas zajame strah. Ali napademo? Ali obstanemo? Ali iščemo mir?

Morda se družba res deli, a ne na bogate in revne, leve in desne. Temveč na tiste, ki živijo iz strahu, in tiste, ki poskušajo živeti iz zavesti. Na tiste, ki potrebujejo sovražnika, in tiste, ki iščejo razumevanje. Na tiste, ki se oklepajo starega sveta, in tiste, ki čutijo, da tako ne bo šlo več naprej. Najbolj srhljivo je, da se ta razkol dogaja tudi v nas samih. En del nas hoče varnost, nadzor, znane odgovore. Drugi čuti, da se moramo spremeniti, postati mehkejši, a močnejši, budni, bolj odgovorni. In tu je bistvo teh napovedi. Ne gre za konec sveta, ampak za konec starega načina bivanja. Če jih beremo simbolno, nam govorijo, da bo prihodnost odvisna od tega, kateremu delu sebe bomo dali več moči. Bomo izbrali strah ali zaupanje? Jezo ali sočutje? Hrup ali notranji mir?