MOČ KRISTALOV

Naravna podpora za več energije in jasnosti, ti kristali vas napolnijo z optimizmom

Citrin nam lahko pomaga narediti prvi korak v pomlad. Kamena strela deluje kot energijski čistilec.
Njegova topla, rumena barva simbolizira optimizem, ustvarjalnost in notranjo moč. FOTO: Ridofranz/Getty Images
Njegova topla, rumena barva simbolizira optimizem, ustvarjalnost in notranjo moč. FOTO: Ridofranz/Getty Images
M. B. Z.
 1. 3. 2026 | 15:15
1:38
Pomlad je čas prebujanja. Narava zadiha, dnevi postanejo daljši, mi pa pogosto še vedno lovimo ravnotežje med utrujenostjo in novimi začetki. Strokovnjaki pravijo, da si lahko pomagamo s kristali. Izbrali smo tri, ki naj bi nam pomagali predramiti telo, um in duha ter nas napolnili s svežo energijo. Prvi je citrin. Pravijo mu kamen sonca. Njegova topla, rumena barva simbolizira optimizem, ustvarjalnost in notranjo moč. Ko ga nosimo ob sebi ali ga postavimo v prostor, naj bi spodbujal veselje in odganjal težke misli. Spomladi, ko si želimo novega zagona, nam lahko pomaga narediti prvi korak.

Drugi je zeleni aventurin. Povezujemo ga z rastjo in srčno energijo. Tako kot narava ozeleni, naj bi tudi mi z njim laže odprli srce spremembam. Aventurin nas spodbuja k pogumu, da zapustimo staro in sprejmemo novo. Tretji je kamena strela. Čista, prosojna in močna. Deluje kot energijski čistilec. Z njo naj bi lažje odložili zimsko otopelost in zbistrili misli. Morda kristali res ne naredijo čudeža čez noč. A če jim prisluhnemo, nas lahko spomnijo, da je pomlad tudi v nas.

