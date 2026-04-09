CVETNA POMOČ

Naša čustvena telesa so pogosto pod pritiskom, tako jim lahko pomagamo

Cvetne esence ponujajo dostopno, nežno in cenovno ugodno podporo.
Cvetne esence so vibracijska zdravila, pridobljena iz cvetov ali brstov rastlin. FOTO: Pheelings Media/Getty Images
M. B. Z.
 9. 4. 2026 | 07:13
2:56
A+A-

Cvetne esence so vibracijska zdravila, pridobljena iz cvetov ali brstov rastlin. Delujejo na subtilna, čustvena telesa kot katalizator sprememb. Ker končni izdelek ne vsebuje dejanske rastlinske snovi, so primerne za širok krog ljudi, živali in celo rastline. Pomagajo spremeniti naš notranji čustveni svet, kar omogoča alkimistično preobrazbo sebe. Cvetne esence se razlikujejo od eteričnih olj, ki nastajajo z destilacijo velike količine rastlinske mase v aromatično olje. Esence običajno ustvarjajo z energijo poldnevnega sonca, ki 'vtisne' energijski vzorec cveta v čisto vodo. Zaradi narave cvetnih esenc lahko delujejo na ravneh, kjer druga rastlinska zdravila ne učinkujejo. Cvetne esence so zelo trajnostne. V nasprotju s tinkturami, oljem ali čajem (še posebno eteričnih olj, ki niso trajnostna – za eno kapljico rožnega olja je potrebnih do 60 vrtnic) lahko izdelamo dovolj esence že z enim samim cvetom in skledo čiste vode.

Ustvarjalnost pri delu s cvetnimi esencami je zelo pomembna. Lahko jo uporabimo kot del zdravljenja ali delamo z rastlinami za osebno izkušnjo, ne le za lajšanje simptomov. Tradicionalno se esence dodajo v kozarec vode ali nanesejo na telo, odvisno od sistema, ki ga uporabljate. Ker cvetne esence ne vsebujejo fiziološke količine rastline, jih lahko uporablja skoraj vsakdo. Niso nadomestilo za medicinsko pomoč, lahko pa delujejo ob njej. Primerne so ob apatiji ali izgubi življenjske smeri, zmedenosti ali neodločnosti, kreativnih blokadah, v čustveno zahtevnih ali turbulentnih trenutkih, žalosti ali žalovanju, življenjskih prelomnicah, spremembah ali prehodih za duhovni razvoj in osebno rast.

Delujejo na subtilna, čustvena telesa kot katalizator sprememb. FOTO: Botamochi/Getty Images
Zadnje čase so naša čustvena telesa vsak dan pod pritiskom. Večina nas je preobremenjena, premalo počiva, je izpostavljena strupenim snovem. Svet je poln vojn, lakote, težav s plodnostjo, nenehno moramo sprejemati pomembne odločitve, medtem ko nas stres in vsakodnevne skrbi izčrpavajo. Cvetne esence ponujajo dostopno, nežno in cenovno ugodno podporo. Lahko jih izdelamo doma, primerne so za vse starosti, celo za hišne ljubljenčke in rastline. Pomagajo upočasniti tempo, omogočajo rast in spremembe ter sanjanje o svetlejši prihodnosti. Gorse (uleks) npr. prinaša upanje pri obupu, Star of Bethlehem (betlehemska zvezda) harmonizacijo duha ob žalosti, Wild Oat (divji oves) jasnost in življenjsko smer, Elm (brest) premagovanje preobremenjenosti, Red Chestnut (rdeči kostanj) sprostitev pretirane skrbi, Olive (oljka) obnovo energije, Gardenia povezovanje in čiščenje čaker, Red Clover (detelja) ločevanje lastnih lastnih strahov od množičnih, Echinacea (ameriški slamnik) pa zaščito duha med življenjskimi prehodi.

