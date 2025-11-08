  • Delo d.o.o.
ENERGIJSKA ZAŠČITA

Naša energija je dragocena, varujmo jo kot največji dar

Ko je notranja svetloba močna, se je tema ne more oprijeti.
Najmočnejša zaščita pred slabimi energijami sta srčna odprtost in mir. FOTO: Kinomasterskaya/Getty Images
Najmočnejša zaščita pred slabimi energijami sta srčna odprtost in mir. FOTO: Kinomasterskaya/Getty Images
M. B. Z.
 8. 11. 2025 | 13:10
2:21
A+A-

Ste se kdaj po pogovoru z nekom počutili izčrpane, utrujene ali celo razdražene brez očitnega razloga? Morda ste naleteli na t. i. energijskega vampirja - človeka, ki vam nehote (ali tudi zavestno) odvzame življenjsko energijo. Takšni vplivi niso redki, a dobra novica je, da se pred njimi lahko energijsko zaščitimo.

Najprej se je treba zavedati, da vse okoli nas deluje na ravni energije. Vsaka misel, čustvo ali beseda nosi vibracijo. Ko se srečamo z drugimi ljudmi, se te energije prepletajo – in če nismo prizemljeni, lahko hitro prevzamemo tuje občutke. Zato je prvi korak zavestna prisotnost. Pred srečanjem z nekom, ki nas čustveno obremenjuje, si v mislih rečemo: »Ohranjam svojo energijo. Kar ni moje, naj ostane zunaj mene.«

Druga močna metoda je vizualizacija zaščitnega ščita. Zapremo oči in si predstavljajmo, da nas obdaja svetlobna krogla – zlata, bela ali modra. Ta svetloba naj bo kot mehka, a neprebojna membrana, skozi katero ne more prodreti nič negativnega. Lahko si jo predstavljamo tudi kot zrcalni ščit, ki odbija vse, kar ni v našo korist.

Ohranjam svojo energijo. Kar ni moje, naj ostane zunaj mene.

Tretji način je prizemljitev. Ko čutimo napetost, si vzamemo trenutek in se povežemo z zemljo – dobesedno ali simbolno. Hodimo bosi po tleh, objemimo drevo ali si predstavljajmo korenine, ki rastejo iz naših stopal v zemljo. Tako se stabiliziramo in spet vzpostavimo stik s seboj.

Ne pozabimo tudi na čiščenje prostora. Po težkih obiskih ali stresnih dneh prezračimo, prižgimo kadilo ali belo žajbljevo vejico. Zvok zvončka ali solna svetilka pomagata razbiti težke vibracije.

In končno – ne pozabimo na ljubezen. Najmočnejša zaščita pred slabimi energijami sta srčna odprtost in mir. Ko je naša notranja svetloba močna, se tema ne more oprijeti.

Naša energija je dragocena – varujte jo kot največji dar.

