Ko se nam življenje sesuje, ko izgubimo ljudi, varnost, zdravje, imamo občutek, da nas bo odneslo. V prsih je bolečina, v glavi kaos, v duši tema. A prav takrat, ko je najhuje, se odločamo: ali bomo razpadli ali bomo stopili v svoj steber moči? V nas namreč obstaja del, ki ga nobena drama ne more zlomiti. Ko se zgodi nekaj groznega, najprej pademo. Jokamo, kričimo, tresemo se. In to je prav. Naša moč ni v tem, da ne čutimo. Naša moč je v tem, da si dovolimo čutiti, ne da bi se v tem utopili. Ko udari bolečina, si rečemo: »Diha­m. Še sem tukaj.« Sedemo, zapremo oči in sledimo dihu. Vdih-izdih. Nič drugega. S tem se počasi vrnemo v svoje telo, v sedanji trenutek, kjer naš steber še stoji.

V najtežjih trenutkih si nehamo postavljati vprašanje »Zakaj ravno mi?«

Ko je vse narobe, si pomagamo tako, da se spomnimo na to. Roke položimo na srce ali trebuh in si rečemo: »Jaz sem tu. Nisem samo to, kar se mi dogaja.« Kadar ne zmoremo verjeti, najdemo vero – pri prijatelju, v knjigi, molitvi, mantri. Pomembno je, da se povežemo z nečim, kar je večje od trenutnega pekla. Pomagajo nam tudi drobni rituali. Sveča na mizi, kratka meditacija, sprehod v naravi, pisanje v zvezek. Zapisujemo svojo bolečino, bes, strah: vse, česar ne moremo držati v sebi. Ko damo besede na papir, jih odvzamemo telesu. In počasi postajamo spet malo lažji.

V najtežjih trenutkih si nehamo postavljati vprašanje »Zakaj ravno mi?« Raje vprašamo: »Kako lahko v tem ostanem živ? Kaj se lahko iz tega naučim, da bo bolj jaz?« Takrat se naš steber ne zgradi iz jekla, ampak iz resnice. Priznamo si, da nas je strah, da ne vemo, kako naprej, a hkrati odločeno rečemo: »Ne bom se predal.« Grozne stvari nas vedno zamajejo. A če ostanemo v sebi, v svojem dihu, srcu in resnici, nas ne morejo dokončno zlomiti. In morda se prav v tej temi, ki je nikoli nismo želeli, rodi naša najbolj tiha, a najmočnejša svetloba.