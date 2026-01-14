Včasih se nam zdi, da čez noč drugače čutimo, drugače hrepenimo in drugače izbiramo, a pogosto mislimo, da smo se pač spremenili. Toda v astrologiji poznamo nežnega, a vztrajnega notranjega režiserja življenja: progresirano luno. Ta nam pokaže ritem - kako se v nas odpirajo nova poglavja, teme, izzivi približno na vsaki dve leti in pol. Progresirana luna spada med sekundarne progresije ali naprednice – to je simbolični način, kako spremljamo svoj notranji razvoj. Pravilo je preprosto: premikamo jo naprej z njenega natalnega položaja za eno stopinjo, en dan po rojstvu predstavlja eno leto življenja. Ker luna na nebu prepotuje eno znamenje približno v dveh dneh in še malo, se v progresijah zgodi podobno: progresirana luna v povprečju ostane v enem znamenju okoli 2,5 leta. Skupaj naredi krog skozi vseh 12 znamenj v približno 27–28 letih, kar močno občutimo. Ko progresirana luna zamenja znamenje, se ne zamenja naš karakter – zamenja se naš čustveni fokus. Kar nas je prej hranilo, nas naenkrat utesnjuje. Naše potrebe se spremenijo, enako ljudje, ki nas obdajajo. Kar smo prej odlagali, nas začne klicati.

Uči nas, da se življenje ne odvija le navzven. FOTO: Galeanu Mihai/Getty Images

Kaj se nam torej dogaja, ko potuje skozi znamenja? Ko je v ovnu, hočemo nov začetek. Pogum nam raste, potrpežljivost pade. Ko je v biku, iščemo varnost. Upočasnimo, gradimo, urejamo finance in telo. Ko je v dvojčkih, več govorimo, se učimo, povezujemo, družimo, skačemo med idejami. Ko je v raku, se vračamo domov – dobesedno ali v sebi. V središču so družina, spomini, nežnost. Ko pride v leva, hočemo sijati. Ustvarjamo, se zaljubimo v življenje, zahtevamo priznanje. Ko je v devici, uredimo navade, zdravje, delo – manj je drame, več reda. Ko vstopi v tehtnico, tehtamo odnose. V središču so partnerstva, dogovori, lepota, potreba po miru. Ko prestopi v škorpijona, gremo globoko. Ključni so intimnost, resnica, rez s starim, notranje čiščenje. Ko prestopi v strelca, spet dihamo. Zanimajo nas potovanja, smisel, vera, širjenje obzorij. Ko je progresirana luna v kozorogu, postanemo resni. Pomembni so nam ambicije, odgovornost, struktura, dolgoročni cilji. Ko je v vodnarju, prelomimo rutino. Potrebujemo svobodo, prijatelje, drugačnost. Ko pride v ribi, se omehčamo. Osredotočeni smo na sočutje, umetnost, duhovnost.

Prvih nekaj tednov po prehodu začutimo, da nekaj ni več enako. Ne, ker bi se svet zarotil proti nam, ampak ker se premaknemo. Progresirana luna nas uči, da se življenje ne odvija le navzven, ampak predvsem v nas. Ko to razumemo, postanejo spremembe manj strašljive. Postanejo naš naslednji korak.