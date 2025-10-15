Ne le simbol ljubezni, tudi simbol skupnosti: čar rituala s prstani

Poročna prstana sta simbol povezanosti in zakonca, ko se bleščita na njunih prstancih, za vedno opominjata na njuno zaobljubo. Prstan je neprekinjen krog in je tako simbol večnosti, predstavlja večno ljubezen. Poročni dan je nabit s čustvi in energijo, in če bodoča zakonca želita, da gostje ne bodo le statisti, ampak del njune zgodbe in bodo z njima občutili povezanost in ljubezen, ki jo čutita drug do drugega, lahko izvedeta ritual s prstani.

Najprej iz belega svilenega blaga izdelamo mošnjiček (pomembno je, da ga sešijemo sami). Nekam v notranjost s kemičnim svinčnikom zapišemo številki usode obeh in datum poroke. Mošnjiček zavežemo z belim trakom. Prstana v mošnjičku naj si med ceremonijo podajajo gostje, in sicer naj se ritual začne z žensko, ki je najbližje v sorodu z nevesto. Vsakega gosta prosimo, naj mošnjiček za nekaj sekund zadrži v dlani, ob tem pa pri sebi izreče željo, namenjeno nevesti in ženinu, in ga poda naprej naslednjemu gostu. Ko je ritual podajanja prstanov zaključen, odpreta mošnjiček, prstana vzameta ven in si ju izmenjata, kot je običajno. Mošnjiček naj nevesta do konca poročnega dne nosi pri sebi, idealno nekje blizu srca, doma pa ga spravita na skrivno mesto.