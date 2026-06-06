Ne nosite bremen drugih: naučite se postaviti meje

Včasih stopimo med ljudi dobre volje, domov pa se vrnemo izčrpani, težki in nemirni. Kot da bi si nehote naložili tujo žalost, jezo, strah ali napetost. Če smo zelo občutljivi, se nam to lahko dogaja pogosto. Postanemo čustvena goba, ki vpija vse okoli sebe, tudi tisto, kar sploh ni naše.

Najprej se moramo vprašati, ali občutek res prihaja iz nas. Je strah naš? Je jeza naša? Ali smo ga pobrali od nekoga drugega, v službi, doma, v trgovini ali množici? Ko si to iskreno priznamo, naredimo prvi korak k osvoboditvi. Ni nam treba nositi vsega, kar čutijo drugi.

Če začutimo, da nas nekdo ali neki prostor vleče navzdol, se lahko umaknemo. Včasih pomaga že nekaj korakov stran, drug sedež, kratek sprehod ali trenutek tišine. S tem nikogar ne zavračamo. Samo varujemo svoj notranji mir. Pomaga dih. Nekaj minut počasi vdihujemo mir in izdihujemo napetost. Predstavljamo si, da sivina odhaja iz telesa, vanj vstopa mehka svetloba. Dlan lahko položimo na predel želodca, kjer pogosto čutimo stisko, in tja pošljemo občutek varnosti.

Pomembno je, da prepoznamo ljudi, ki nas vedno znova izčrpajo: večne kritike, žrtve, nadzornike ali tiste, ki jemljejo, ne da bi kdaj dali. Do njih smo lahko spoštljivi, a si kljub temu postavimo meje. Ni nam treba poslušati dve uri, če zmoremo le deset minut. Zato iščimo ljudi, ki nas dvigujejo. Pojdimo v naravo, ustvarimo si kotiček za mir, vadimo dihanje, jogo ali meditacijo. Ko spoštujemo svoje meje, nismo manj sočutni. Nasprotno. Šele takrat lahko drugim stojimo ob strani, ne da bi pri tem izgubili sebe.