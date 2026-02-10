Zdravo sporočilo aspekta med Soncem in Plutonom je, da se občudujemo v svoji avtentičnosti, kakršni koli smo. Čutimo toploto svojega tretjega centra, več življenjske energije, ne počutimo se ogroženih od nikogar, ker vemo, kdo smo, in v jedru sebe čutimo svojo pot in povezanost s celoto. Ko enkrat čutimo svojo moč, avtentičnost, nas namreč ne ogroža več moč drugega. Ko postavi mejo, ga občudujemo, ker vidimo, da jasno ve, kdo je in kaj ni in kaj je za v njegov svet, kaj pomeni smrt ega - jasen uvid, da nismo nič več kot drugi. Odvreči ta občutek je temelj. Najprej moramo v procesu lastnega razvoja iti na tobogan večvrednosti (kombinacija Sonce-Jupiter), manjvrednosti (Sonce-Saturn) in priti do ničvrednosti (Sonce-Pluton). Šele ko smo povsem osvobojeni potrebe, da bi se nad koga dvignili, spoštujemo, kako drugi vodijo svoje življenje, čeprav ni v skladu z našimi predstavami, in polno prevzemamo odgovornost za to, kako ga vodimo sami - začutimo svoje bitje, izvirnost, polnost biti, ki je odraz celote. Ni nam treba biti brez ega, da smo ves čas v zavedanju enosti - dokler smo na Zemlji, je nujen, če želimo delovati. Zavedamo se ločenosti in svoje posebne biti kljub sočasnem vedenju, da smo vsi eno in košček delček večje biti, tako kot se tudi list se ne zaveda ločenosti od drevesa.

Da se imamo radi, ne pomeni, da se dvigamo nad druge. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images

Človeško bitje ima, odkar je jedlo z drevesa spoznanja, zavest, da je list, da je ločen, a včasih pozabi, da je tudi drevo, tako želi uničevati druge liste, veje in napada tisto, česar košček je, iz nevednosti. Vprašanja, ki si jih zastavljamo ob aspektih Sonca in Plutona (tudi ob Soncu v škorpijonu ali Soncu v osmi hiši ali Plutonu v peti hiši), so: ali se zavedamo svoje primarne univerzalne vrednosti, se prepogosto podrejamo volji drugih, dopuščamo drugim, da nas razvrednotijo, jim dopuščamo, da nas sramotijo. Ali znamo drugače pokazati svojo moč kot s skrajno silo, prevlado? Se pogosto počutimo ogrožene od drugih? Ali, ko nas drugi ne cenijo, doživljamo močne notranje odzive, se ne zavedam svojih sposobnosti, se sabotiramo pred drugimi, se ponižujemo pred njimi, želimo imeti moč nad drugim človekom, smo pretirano dominantni in mora vse biti po naše?

Če si odgovorimo na zgornja vprašanja, bo Plutonov prijem nekoliko popustil. Čutimo svojo posebno originalno bit, brez sramu spontano izražamo, kar smo ta trenutek. To so znaki zdravega tretjega centra – če se podrejamo ali dvigujemo nad drugimi, je to vedno znak, da še nismo tam. Ko lahko brez težav v vsej svoji človeški pomanjkljivosti spontano hodimo svojo pot, zavedajoč se tako svojih prednosti kot šibkosti, smo v sebi, ne izgubljeni v drugih, avtentični smo, Sončev človek, ki je prihodnost nove dobe ... Ta nima potrebe biti od koga, zelo dobro ve, da ni manj, ker je to, kar je, natanko to, kar mora biti – nujni del celote, saj celota brez njega ne bi bila enaka. Drevo brez enega lista je še vedno drevo, toda ne isto.