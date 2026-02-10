  • Delo d.o.o.
NISMO VEČ KOT DRUGI

Ne počutimo se ogroženih od nikogar, ker vemo, kdo smo

Sonce in Pluton nas opominjata na vzpostavljanje zdravega ega. Vprašamo se, ali znamo drugače pokazati svojo moč kot s skrajno silo, prevlado.
Postavimo meje, a ne dominirajmo v odnosih. FOTO: Romolotavani/Getty Images
Postavimo meje, a ne dominirajmo v odnosih. FOTO: Romolotavani/Getty Images
Joy Lotos
 10. 2. 2026 | 10:45
3:17
A+A-

Zdravo sporočilo aspekta med Soncem in Plutonom je, da se občudujemo v svoji avtentičnosti, kakršni koli smo. Čutimo toploto svojega tretjega centra, več življenjske energije, ne počutimo se ogroženih od nikogar, ker vemo, kdo smo, in v jedru sebe čutimo svojo pot in povezanost s celoto. Ko enkrat čutimo svojo moč, avtentičnost, nas namreč ne ogroža več moč drugega. Ko postavi mejo, ga občudujemo, ker vidimo, da jasno ve, kdo je in kaj ni in kaj je za v njegov svet, kaj pomeni smrt ega - jasen uvid, da nismo nič več kot drugi. Odvreči ta občutek je temelj. Najprej moramo v procesu lastnega razvoja iti na tobogan večvrednosti (kombinacija Sonce-Jupiter), manjvrednosti (Sonce-Saturn) in priti do ničvrednosti (Sonce-Pluton). Šele ko smo povsem osvobojeni potrebe, da bi se nad koga dvignili, spoštujemo, kako drugi vodijo svoje življenje, čeprav ni v skladu z našimi predstavami, in polno prevzemamo odgovornost za to, kako ga vodimo sami - začutimo svoje bitje, izvirnost, polnost biti, ki je odraz celote. Ni nam treba biti brez ega, da smo ves čas v zavedanju enosti - dokler smo na Zemlji, je nujen, če želimo delovati. Zavedamo se ločenosti in svoje posebne biti kljub sočasnem vedenju, da smo vsi eno in košček delček večje biti, tako kot se tudi list se ne zaveda ločenosti od drevesa.

Da se imamo radi, ne pomeni, da se dvigamo nad druge. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images
Da se imamo radi, ne pomeni, da se dvigamo nad druge. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images

Človeško bitje ima, odkar je jedlo z drevesa spoznanja, zavest, da je list, da je ločen, a včasih pozabi, da je tudi drevo, tako želi uničevati druge liste, veje in napada tisto, česar košček je, iz nevednosti. Vprašanja, ki si jih zastavljamo ob aspektih Sonca in Plutona (tudi ob Soncu v škorpijonu ali Soncu v osmi hiši ali Plutonu v peti hiši), so: ali se zavedamo svoje primarne univerzalne vrednosti, se prepogosto podrejamo volji drugih, dopuščamo drugim, da nas razvrednotijo, jim dopuščamo, da nas sramotijo. Ali znamo drugače pokazati svojo moč kot s skrajno silo, prevlado? Se pogosto počutimo ogrožene od drugih? Ali, ko nas drugi ne cenijo, doživljamo močne notranje odzive, se ne zavedam svojih sposobnosti, se sabotiramo pred drugimi, se ponižujemo pred njimi, želimo imeti moč nad drugim človekom, smo pretirano dominantni in mora vse biti po naše?

Če si odgovorimo na zgornja vprašanja, bo Plutonov prijem nekoliko popustil. Čutimo svojo posebno originalno bit, brez sramu spontano izražamo, kar smo ta trenutek. To so znaki zdravega tretjega centra – če se podrejamo ali dvigujemo nad drugimi, je to vedno znak, da še nismo tam. Ko lahko brez težav v vsej svoji človeški pomanjkljivosti spontano hodimo svojo pot, zavedajoč se tako svojih prednosti kot šibkosti, smo v sebi, ne izgubljeni v drugih, avtentični smo, Sončev človek, ki je prihodnost nove dobe ... Ta nima potrebe biti od koga, zelo dobro ve, da ni manj, ker je to, kar je, natanko to, kar mora biti – nujni del celote, saj celota brez njega ne bi bila enaka. Drevo brez enega lista je še vedno drevo, toda ne isto.

SoncePlutonastrologijaegoživljenje
12:20
Lifestyle  |  Stil
ŽIVALSKO KRALJESTVO

Te živali ne more pregrizniti niti lev s svojim močnim zobovjem

Na prvi pogled bi ga lahko zamenjali za plazilca, a je luskavec sesalec, edini pripadnik naše vrste, ki ima kožo prekrito z luskami.
10. 2. 2026 | 12:20
12:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA NOVEGA LETA DAN

Kriminalisti: Koprčanka (55) je bila ustreljena, osumljenca že prijeli

Moški, ki z žensko ni bil v sorodstvenem razmerju, niti se predhodno nista poznala, dejanja ni načrtoval.
10. 2. 2026 | 12:16
11:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBVESTILI STARŠE

Kaj se dogaja s slovensko mladino? Policisti so imeli polne roke dela

Na Dolenjskem so mladoletniki kradli, na Gorenjskem dvojica kršila cestnoprometne predpise.
10. 2. 2026 | 11:28
11:12
Novice  |  Slovenija
VATIKAN

V čakalnici je Friderik Irenej že dolgih 74 let

Slovenski škofi v Vatikanu o kandidatih za blažene in svetnike.
Drago Perko10. 2. 2026 | 11:12
10:52
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
10:45
Lifestyle  |  Astro
NISMO VEČ KOT DRUGI

Ne počutimo se ogroženih od nikogar, ker vemo, kdo smo

Sonce in Pluton nas opominjata na vzpostavljanje zdravega ega. Vprašamo se, ali znamo drugače pokazati svojo moč kot s skrajno silo, prevlado.
Joy Lotos10. 2. 2026 | 10:45

Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
