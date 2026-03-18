  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSTANIMO ZAVESTNI

Ne popravljajmo sveta, raje preoblikujmo sebe

Nismo naše misli, čustva, ampak nekaj globljega, kar ne niha z vsako situacijo.
Nismo žrtve okoliščin, temveč ustvarjalci lastnega doživljanja. FOTO: Halfpoint/Getty Images
M. B. Z.
 18. 3. 2026 | 09:51
3:35
A+A-

Kolikokrat smo verjeli, da se bo naše življenje končno umirilo, ko se bodo stvari okoli nas uredile? Ko bodo odnosi boljši, delo lažje, svet bolj pravičen? Kolikokrat smo čakali na trenutek, ko bo zunanjost končno sledila našim pričakovanjem - in bomo lahko zadihali? Kolikokrat smo si rekli: »Samo še to se uredi, pa bo vse drugače.« In vendar nas Sadhguru, indijski duhovni učitelj in ustanovitelj organizacije Isha Foundation, ustavi z neprijetno, a osvobajajočo mislijo: težava ni tam zunaj. Ključ je v nas. Sadhguru že desetletja nagovarja milijone ljudi po svetu s preprostim, a prodornim sporočilom: človek lahko zavestno oblikuje svoje notranje stanje. Njegov pristop združuje starodavne jogijske prakse z zelo neposrednim, sodobnim načinom razlage.

Sadhguru uči, da so telo, um, čustva in energija orodja, ki jih lahko izurimo. FOTO: Osebni Arhiv
V njegovem učenju 'notranjega inženiringa' ne iščemo pobega iz sveta, temveč skrajni preobrat pogleda na svet. Nismo žrtve okoliščin, temveč ustvarjalci lastnega doživljanja. Kar čutimo, kako mislimo, kako reagiramo – vse to se dogaja v nas. In če se dogaja v nas, imamo tudi možnost, da to preoblikujemo. To pomeni, da ni več izgovorov in skrivanja za zunanjimi razmerami. Vsakič ko rečemo »zaradi njih«, »zaradi situacije«, »zaradi sveta«, spregledamo svojo moč. In prav to je trenutek, ko se oddaljimo od sebe. Kolikokrat smo to že naredili, a tega nismo opazili? Ko pogled obrnemo navznoter, se začne nekaj lomiti – iluzija, da smo nemočni. In hkrati se začne nekaj rojevati. Tihi občutek, da imamo vpliv. Da lahko začnemo preurejati lastno notranjost. To spoznanje pomeni, da ne moremo več kriviti drugih za svoj nemir. Ne moremo čakati, da se svet spremeni. Mi moramo postati bolj zavestni.

Sadhguru nas uči, da telo, um, čustva in energija niso nekaj, kar se nam zgodi – so orodja, ki jih lahko izurimo. A večina od nas živi, kot da smo ujeti v njih. Misli divjajo, čustva nihajo, telo nas vleče v navade. In mi samo sledimo brez vprašanja. Kaj pa, če obstaja druga možnost? Ko začnemo opazovati, ne da bi se takoj odzvali, se v nas odpre prostor, v katerem se skriva svoboda. V njem nismo več ujeti. Postanemo tihi opazovalci lastnega notranjega sveta. In prav tam se začne preobrazba. Ne gre za to, da postanemo popolni, ampak zavestni. Da prepoznamo, da nismo naše misli. Da nismo naša čustva. Da smo nekaj globljega, širšega. Nekaj, kar ne niha z vsako situacijo. Vračamo se k svojemu bistvu. Ko to začutimo, se začnejo premiki. Nemir se umiri. Stvari, ki so nas prej vrgle iz tira, izgubijo moč. Ne ker bi izginile, ampak ker jih ne hranimo več.

Morda je to največja skrivnost njegovega učenja: ne gre za to, da osvojimo svet, ampak da osvojimo sebe. Ko to storimo, se svet – skoraj neopazno – začne spreminjati z nami.

Sadhguruduhovnostguruživljenje
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
GREM Z VLAKOM

Pogled iz vlaka razkriva prihodnost, o kateri bo kmalu govorila vsa Slovenija

Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej.
4. 3. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Preprosta pravila, ki lahko rešijo življenje

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DUBROVNIK

Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
3. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZAGREB

Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Tukaj narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu.
3. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
CRIKVENICA

Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice z ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi.
3. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVON GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
PETROL

Osem desetletij sprememb, ki tiho poganjajo naše vsakdanje življenje

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
NEGA KOŽE

Nov recept za lepoto po holističnem pristopu

Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
1. 3. 2026 | 20:30
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki