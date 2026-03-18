Ne popravljajmo sveta, raje preoblikujmo sebe

Kolikokrat smo verjeli, da se bo naše življenje končno umirilo, ko se bodo stvari okoli nas uredile? Ko bodo odnosi boljši, delo lažje, svet bolj pravičen? Kolikokrat smo čakali na trenutek, ko bo zunanjost končno sledila našim pričakovanjem - in bomo lahko zadihali? Kolikokrat smo si rekli: »Samo še to se uredi, pa bo vse drugače.« In vendar nas Sadhguru, indijski duhovni učitelj in ustanovitelj organizacije Isha Foundation, ustavi z neprijetno, a osvobajajočo mislijo: težava ni tam zunaj. Ključ je v nas. Sadhguru že desetletja nagovarja milijone ljudi po svetu s preprostim, a prodornim sporočilom: človek lahko zavestno oblikuje svoje notranje stanje. Njegov pristop združuje starodavne jogijske prakse z zelo neposrednim, sodobnim načinom razlage.

Sadhguru uči, da so telo, um, čustva in energija orodja, ki jih lahko izurimo. FOTO: Osebni Arhiv

V njegovem učenju 'notranjega inženiringa' ne iščemo pobega iz sveta, temveč skrajni preobrat pogleda na svet. Nismo žrtve okoliščin, temveč ustvarjalci lastnega doživljanja. Kar čutimo, kako mislimo, kako reagiramo – vse to se dogaja v nas. In če se dogaja v nas, imamo tudi možnost, da to preoblikujemo. To pomeni, da ni več izgovorov in skrivanja za zunanjimi razmerami. Vsakič ko rečemo »zaradi njih«, »zaradi situacije«, »zaradi sveta«, spregledamo svojo moč. In prav to je trenutek, ko se oddaljimo od sebe. Kolikokrat smo to že naredili, a tega nismo opazili? Ko pogled obrnemo navznoter, se začne nekaj lomiti – iluzija, da smo nemočni. In hkrati se začne nekaj rojevati. Tihi občutek, da imamo vpliv. Da lahko začnemo preurejati lastno notranjost. To spoznanje pomeni, da ne moremo več kriviti drugih za svoj nemir. Ne moremo čakati, da se svet spremeni. Mi moramo postati bolj zavestni.

Sadhguru nas uči, da telo, um, čustva in energija niso nekaj, kar se nam zgodi – so orodja, ki jih lahko izurimo. A večina od nas živi, kot da smo ujeti v njih. Misli divjajo, čustva nihajo, telo nas vleče v navade. In mi samo sledimo brez vprašanja. Kaj pa, če obstaja druga možnost? Ko začnemo opazovati, ne da bi se takoj odzvali, se v nas odpre prostor, v katerem se skriva svoboda. V njem nismo več ujeti. Postanemo tihi opazovalci lastnega notranjega sveta. In prav tam se začne preobrazba. Ne gre za to, da postanemo popolni, ampak zavestni. Da prepoznamo, da nismo naše misli. Da nismo naša čustva. Da smo nekaj globljega, širšega. Nekaj, kar ne niha z vsako situacijo. Vračamo se k svojemu bistvu. Ko to začutimo, se začnejo premiki. Nemir se umiri. Stvari, ki so nas prej vrgle iz tira, izgubijo moč. Ne ker bi izginile, ampak ker jih ne hranimo več.

Morda je to največja skrivnost njegovega učenja: ne gre za to, da osvojimo svet, ampak da osvojimo sebe. Ko to storimo, se svet – skoraj neopazno – začne spreminjati z nami.