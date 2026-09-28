Ne sklepajmo, kaj drugi mislijo: ustavimo se, preden iz malega dogodka ustvarimo velik problem

Kolikokrat smo že pomislili, da nas nekdo ne mara, čeprav nam ni tega nikoli povedal? Dovolj je lahko že neodgovorjeno sporočilo, nekoliko hladnejši pogled ali kratek odgovor, pa v glavi hitro sestavimo zgodbo. »Je jezen name?«, »Sem naredil kaj narobe?«, »Zakaj se tako obnaša do mene?« Takšne misli so povsem človeške, a še ne pomenijo, da so tudi resnične.

Naši možgani ne marajo praznin in nejasnosti, zato jih pogosto zapolnijo z razlagami. Če smo negotovi ali imamo slabo izkušnjo iz preteklosti, lahko nevtralno vedenje drugega človeka hitro razumemo kot zavrnitev. Toda oseba, ki nam ni odgovorila, je lahko imela slab dan, bila utrujena, zaskrbljena ali zaposlena s svojimi težavami. Njeno vedenje tako morda sploh ni povezano z nami.

Zato se je v odnosih včasih dobro ustaviti, preden iz malega dogodka ustvarimo velik problem. Namesto da ugibamo, lahko vprašamo. Namesto da sklepamo, lahko počakamo. In predvsem se lahko vprašamo: kaj zares vemo in kaj smo si samo predstavljali? Prav ta mala razlika lahko prepreči marsikatero nepotrebno zamero, prepir in občutek zavrnitve. Včasih nas ne prizadene tisto, kar je nekdo naredil, ampak zgodba, ki smo si jo o njegovem ravnanju ustvarili sami.