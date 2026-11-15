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Nedelja ne bo nedolžna: štirim znamenjem se obetajo vroča sporočila, nepričakovani preobrati in stare ljubezni

Nekdo bo prejel sporočilo, na katero je čakal več tednov, drugi se bo moral odločiti med razumom in skušnjavo. Nedelja, 15. novembra, prinaša precej več kot le lenarjenje na kavču.
Slika je simbolična. FOTO: UI
Slika je simbolična. FOTO: UI
G. P.
 15. 11. 2026 | 06:00
4:29
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Če ste si za nedeljo predstavljali mirno dopoldne, dolgo kosilo in večer pred televizorjem, utegne imeti vesolje drugačne načrte. Po astroloških razlagah se namreč prav 15. novembra prepletajo energije, ki spodbujajo pogum, strast in nenadne odločitve.

Merkur in Venera sta se po obdobju retrogradnega gibanja znova obrnila v direktno smer, Mars in Jupiter pa se srečata v znamenju leva. Luna čez dan preide v vodnarja. V astrološkem jeziku je to kombinacija, ki lahko prebudi stare želje, spodbuja drznost in marsikoga pripravi do tega, da končno pove, kar mu že dolgo leži na duši. Še posebej zanimiva bi lahko bila nedelja za štiri znamenja.

Lev: Nedolžno povabilo se lahko spremeni v nekaj precej bolj vročega

Levi bodo v nedeljo težko ostali neopaženi. Srečanje Marsa in Jupitra v njihovem znamenju jim po astroloških razlagah prinaša izjemno samozavest, željo po pozornosti in precej poguma pri osvajanju. Nekdo, ki ga že nekaj časa opazujejo, jim utegne končno pokazati zanimanje. Povabilo na nedeljsko kavo bi se tako lahko zavleklo pozno v večer.

Toda previdno: levi bodo nagnjeni tudi k pretiravanju. Če so v zvezi, naj dvakrat premislijo, preden se prepustijo spogledovanju, ki naj bi bilo povsem nedolžno. Njihov partner morda ne bo enakega mnenja.

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Tehtnica: Telefon lahko zazvoni ravno takrat, ko bo že vse pozabljeno

Za tehtnice je nedelja lahko posebej čustvena. Venera, njihov vladajoči planet, je pravkar zaključila retrogradno obdobje, kar astrologi povezujejo z razčiščevanjem odnosov in ponovnim vrednotenjem ljubezni. Morda se bo oglasil nekdo iz preteklosti. Nekdanji partner, stara simpatija ali oseba, s katero je pogovor pred časom obstal brez pojasnila.

Največja skušnjava bo odgovoriti takoj, zlasti če bo sporočilo prišlo v nedeljskem večernem miru. A tehtnice naj se vprašajo, ali res pogrešajo človeka ali zgolj občutek, ki ga je nekoč vzbujal.

Škorpijon: Nekdo bo končno povedal resnico

Škorpijoni že nekaj časa slutijo, da v določenem odnosu ni vse tako, kot se zdi. Nedelja bi lahko prinesla pogovor, ki so se mu doslej izogibali. Merkur je v njihovem znamenju znova krenil direktno, kar v astrologiji simbolizira postopno razjasnjevanje nesporazumov. Nekdo lahko končno prizna, kaj v resnici čuti, ali pa razkrije razlog za svoje nenavadno vedenje. Posebej zanimivo bi utegnilo biti za samske škorpijone. Oseba, za katero so bili prepričani, da jih vidi zgolj kot prijatelja, lahko pokaže povsem drugačne namene.

Toda eno opozorilo: ni treba, da se vsak iskren pogovor konča z dramo. Včasih je največja zmaga miren odgovor.

Vodnar: Spontana odločitev lahko povsem spremeni nedeljo

Vodnarji bodo začutili močno potrebo po spremembi. Luna bo čez dan vstopila v njihovo znamenje in prebudila željo po svobodi, druženju ter nečem drugačnem. Prav zato naj ne zavrnejo povabila, ki bo prišlo v zadnjem trenutku. Obisk prijateljev, kratek izlet ali večerno srečanje lahko prinese zanimivo poznanstvo. Pri vezanih vodnarjih pa se lahko pojavi manjša težava: partner si bo morda želel miru in bližine, oni pa dogodivščine. Namesto prepira lahko izbereta nekaj, kar bo obema popestrilo konec tedna.

Ne glede na znamenje je astrološka simbolika te nedelje precej drugačna od običajnega umirjenega zaključka tedna. Mars in Jupiter spodbujata velike poteze, Venera odpira vprašanja srca, Merkur pa pomaga izreči tisto, kar je bilo doslej zamolčano. Astrološki nasvet za 15. november je zato preprost: ne ignorirajte svojih občutkov, vendar tudi ne sprejemajte velikih odločitev zgolj zato, ker vas je nekdo presenetil z enim sporočilom. Navsezadnje je včasih prav nedeljski večer tisti, ko se začne zgodba, o kateri bomo razmišljali še ves naslednji teden.

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