MOČ MISLI

Negativna prepričanja o denarju ne bodo pripeljala k obilju, spremenite jih

Če imamo pred očmi le evre na računu, zapiramo vse druge vire.
Če ves čas razmišljamo o tem, česar ni, živimo obilje primanjkljaja. FOTO: Andreypopov/Getty Images
M. B. Z.
 11. 12. 2025 | 05:30
3:48
A+A-

V življenju smo si nabrali kup prepričanj o denarju, a vprašanje je, ali nam ta koristijo ali nas zadržujejo v pomanjkanju. Ko zamenjamo prepričanje, se začne premikati tudi naša finančna realnost. Zvečer si lahko ponavljamo: »Zaslužim si denar. Privlačim obilje. Denar zdaj zlahka teče proti meni.« V nežnem trenutku pred spanjem se podzavest odpre in nova prepričanja laže zdrsnejo vanjo. Iste besede lahko ponavljamo tudi čez dan – a nič se ne bo zgodilo, če jih ne začutimo. Vsi si želimo obilja. Toda večina najprej pomisli na denar. Na račun, plačo, številke. Zato mnogi sploh ne opazijo, da že živijo v obilju. Če si obilje definirajo kot svobodo, da delajo, kar želijo, kadar želijo, s komer želijo, v definiciji ni denarja. Je samo občutek svobode. In tu se začne premik. Nekega dne dojamejo, da je svet, vesolje, življenje, prepolno obilja. Ne govorijo več le o evrih na računu, ampak o družini, zdravju, znanju, prijateljih, času, ki jim je podarjen. Ko začnejo gledati na obilje brez povezave z denarjem, se zgodi paradoks – denar začne počasi prihajati sam od sebe. Tako kot priložnosti, pravi ljudje, nepričakovani viri.

Denar sam po sebi ne pokvari nikogar – le poveča, kar že nosimo v sebi. FOTO: Fabrikacr/Getty Images
Večina ljudi je prepričanih, da za vse potrebujemo denar: za potovanje, stanovanje, avto. Toda kolikokrat so se vam stvari zložile same od sebe? Povabilo na brezplačno potovanje, pomoč prijatelja, nova služba, priložnost za izobraževanje brez plačila. Vesolje ima več poti do nas kot samo denarnico. Finančno obilje je le del slike. Obstaja družinsko obilje, prijateljsko, zdravstveno, ljubezensko. Obilje vode, zraka, morja, gozda. Če je vesolje polno obilja, zakaj bi verjeli, da si ga ne zaslužimo? Vsi viri Zemlje so namenjeni nam – to je povabilo, da začutimo, da smo vredni. Dokler gledamo na obilje le kot na določeno količino denarja, zapiramo druge vire. Ker denarja ni dovolj, se aktivira strah, ki zapre dotok. Ko fokus prestavimo na to, kar že je – kar deluje –, se vrata začnejo odpirati. Pridejo uvidi, ideje, povabila, nove poti. Življenje se začne igrivo preurejati.

Ključ je tudi hvaležnost. Ne jemljite ničesar za samoumevno. Če ves čas izhajamo iz misli »tega nimam«, vesolje zvesto odraža isto – še več primanjkljaja. Še ena ovira je odpor do denarja ljudi, ki ga imajo. Dokler nekdo misli, da je denar umazan ali da bogati »niso pošteni«, ga ne bo mogel privabiti. Enako velja za ljubezen in zdravje. Denar sam po sebi ne pokvari nikogar – le poveča, kar že nosimo v sebi. Če smo našli notranjo srečo, hvaležnost in mir, nas več denarja podpre. Če smo nesrečni in zagrenjeni, bomo z milijoni le še glasneje kričali isto bolečino – in krivili denar. Vibriramo namreč s pomanjkanjem ali z obiljem. Če ves čas razmišljamo o tem, česar ni, živimo obilje primanjkljaja. Če pa vsak dan pogledamo, kaj vse že imamo, in si iz srca rečemo »zaslužim si obilje«, začnemo stopati v drugo zgodbo, kjer vesolje ni sovražnik, ampak zaveznik.

denarobiljemislimanifestacijabogastvo
