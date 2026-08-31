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ZVEZDE NAPOVEDUJEJO

Nekdo bo končno povedal resnico, ta znamenja čaka ljubezensko razkritje

Ponedeljek, 31. avgust, prinaša nenavadno močno čustveno energijo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

FOTO: Westend61 Getty Images/westend61

FOTO: Westend61 Getty Images/westend61

FOTO: Halfpoint Images Getty Images

FOTO: Halfpoint Images Getty Images

FOTO: Pressmaster Getty Images

FOTO: Pressmaster Getty Images

FOTO: Teraphim Getty Images/istockphoto

FOTO: Teraphim Getty Images/istockphoto

FOTO: Miljan Živković Getty Images

FOTO: Miljan Živković Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
FOTO: Westend61 Getty Images/westend61
FOTO: Halfpoint Images Getty Images
FOTO: Pressmaster Getty Images
FOTO: Teraphim Getty Images/istockphoto
FOTO: Miljan Živković Getty Images
Delo UI
 31. 8. 2026 | 06:00
7:58
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Konec avgusta ne bo minil povsem mirno, vsaj kar zadeva srčne zadeve. Ponedeljkovo nebo namreč odpira vprašanja, ki jih je bilo mogoče nekaj časa odlagati, vendar se jim zdaj ne bo več mogoče tako preprosto izogniti. V ospredju bodo odnosi, pričakovanja, iskrenost in predvsem vprašanje, ali sta dve osebi v nekem odnosu res na isti strani. Luna bo v Ovnu, kjer spodbuja neposrednost, pogum in potrebo po jasnem odgovoru. Hkrati bo Venera, planet ljubezni, v Tehtnici, znamenju partnerstva, ravnotežja in odnosov. Prav v ponedeljek se bo med Luno in Venero oblikovala opozicija, zato lahko pride do trenutka, ko bodo čustva in potrebe trčili ob predstavo o tem, kakšen naj bi odnos bil.

To ni nujno slab znak. Nasprotno. Včasih je prav neprijetno spoznanje tisto, ki človeka osvobodi. Nekdo lahko ugotovi, da ga partner ljubi bolj, kot je mislil. Drugi lahko spozna, da je predolgo čakal na nekoga, ki mu ne more ponuditi tega, kar potrebuje. Posebej zanimivo je, da se Luna povezuje tudi s Saturnom. To lahko simbolizira večjo čustveno resnost, odgovornost in soočenje z realnostjo. Ponedeljek zato ni toliko dan velikih romantičnih iluzij kot dan, ko lahko nekdo končno vidi svojo ljubezensko zgodbo takšno, kot v resnici je.

Oven: končno boste izvedeli, pri čem ste

FOTO: Westend61 Getty Images/westend61
FOTO: Westend61 Getty Images/westend61

Ovni bodo med znamenji, ki bodo ponedeljkovo dogajanje občutila najmočneje. Luna bo namreč v njihovem znamenju, zato bodo bolj čustveno odzivni, neposredni in manj pripravljeni sprejemati nejasne odgovore. Če je Oven v zadnjem času ugibal, kaj si nekdo zares misli o njem, se lahko v ponedeljek nekaj razjasni. To je lahko sporočilo, pogovor, nepričakovano priznanje ali celo vedenje druge osebe, ki pove več kot besede.

Za samske Ovne lahko pride do spoznanja, da oseba, ki so jo imeli za nedosegljivo, vendarle ni tako daleč. Pri vezanih pa se lahko pokaže nekaj drugega: partner bo morda povedal, česa si zares želi od odnosa. Najpomembnejše bo, da Oven ne reagira prehitro. Luna je namreč v napetem odnosu z Marsom, kar lahko poveča razdražljivost in možnost, da se iz majhne pripombe razvije velik prepir. Ljubezensko spoznanje Ovna: Ni treba vedno loviti odgovora. Včasih ga človek dobi že s tem, da opazuje dejanja druge osebe.

Tehtnica: nekaj, kar boste izvedeli, bo spremenilo vaša pričakovanja

FOTO: Halfpoint Images Getty Images
FOTO: Halfpoint Images Getty Images

Tehtnice bodo v središču ljubezenske zgodbe ponedeljka zaradi Venere, ki se nahaja v njihovem znamenju. Venera je tradicionalno povezana z ljubeznijo, privlačnostjo, odnosi in občutkom harmonije, zato bodo vprašanja partnerstva zanje še posebej pomembna. Tehtnica si pogosto želi miru in ravnotežja, vendar lahko prav zaradi tega predolgo molči o stvareh, ki jo v resnici motijo. Ponedeljek lahko prinese trenutek, ko tega ne bo več mogoče početi.

Nekdo bo morda izvedel, da ga partner vidi precej drugače, kot je pričakoval. Druga možnost je, da bo Tehtnica dobila priznanje, na katerega je čakala. Samska Tehtnica pa lahko ugotovi, da je bila določena oseba ves čas bolj zainteresirana, kot je kazala. Toda največje spoznanje bo povezano z vprašanjem: ali je mir v odnosu res enak sreči? Če mora človek nenehno potiskati svoje potrebe na stran, da bi ohranil harmonijo, potem to ni več pravo ravnovesje. Ponedeljek lahko Tehtnici pomaga razumeti prav to.

Rak: besede bodo razkrile več, kot ste pričakovali

FOTO: Pressmaster Getty Images
FOTO: Pressmaster Getty Images

Raki bodo v ponedeljek precej občutljivi na ton glasu, sporočila in majhne spremembe v vedenju drugih. Mars je v Raku, hkrati pa se Luna v Ovnu zaplete v napet odnos z Marsom. To lahko prinese močna čustva in trenutek, ko nekaj, kar je bilo dolgo potisnjeno v ozadje, pride na plano. Rak bo lahko izvedel nekaj, zaradi česar bo na odnos pogledal z drugega zornega kota.

Morda bo partner priznal, da ga nekaj skrbi. Morda bo nekdo iz preteklosti ponovno stopil v stik. Lahko pa bo Rak sam pri sebi ugotovil, da določene osebe ne pogreša več na način, kot je mislil. Za to znamenje bo pomembno, da ne poskuša takoj vsega rešiti. Ponedeljek je bolj primeren za poslušanje in razumevanje kot za sprejemanje dokončnih odločitev v trenutku močnega čustvenega naboja. Ljubezensko spoznanje Raka: Ni vsaka sprememba izguba. Nekatere spremembe človeku pokažejo, kaj si v resnici želi.

Devica: resnica bo prišla skozi pogovor

FOTO: Miljan Živković Getty Images
FOTO: Miljan Živković Getty Images

Device bodo imele močan poudarek na komunikaciji. Sonce in Merkur sta v Devici, zato bo njihova pozornost usmerjena v podrobnosti, besede in stvari, ki jih drugi morda spregledajo. Planetarne postavitve za 31. avgust kažejo Sonce in Merkur v Devici, kar podpira bolj analitičen pristop k odnosom.

Devica bo morda v ponedeljek iz ene same povedi razumela nekaj, česar prej ni želela videti. To je lahko zelo pozitivno. Nekdo, ki je bil doslej nejasen, bo končno povedal, kaj čuti. Partner lahko odpre temo prihodnosti, skupnega življenja ali naslednjega koraka v odnosu. Toda Devica mora paziti, da ne bo vsake besede analizirala do najmanjše podrobnosti. Včasih sporočilo ni skrito med vrsticami – včasih je preprosto takšno, kot je bilo izrečeno. Za samske Device lahko pogovor prinese pomembno spoznanje o določeni osebi. Morda bodo ugotovile, da je med njima več kemije, kot so si pripravljene priznati. Ljubezensko spoznanje Device: Včasih ni treba iskati popolne razlage. Dovolj je, da si dovolite verjeti temu, kar vam nekdo iskreno pove.

Kaj pa druga znamenja?

FOTO: Teraphim Getty Images/istockphoto
FOTO: Teraphim Getty Images/istockphoto

Tudi druga znamenja ne bodo ostala brez vpliva. Ponedeljek bo na splošno prinesel več potrebe po iskrenosti in jasnosti v odnosih. Luna v Ovnu spodbuja neposrednost, Venera v Tehtnici pa želi ohraniti ravnotežje in dobre odnose. Prav napetost med tema dvema energijama lahko pokaže, kje smo se predolgo prilagajali drugim in kje smo pozabili nase.

Zanimiv je tudi širši vpliv Jupitra in Saturna. V ponedeljek se oblikuje trigon med tema planetoma, kar astrologija tradicionalno povezuje z možnostjo združevanja optimizma in realnosti. To je dobra simbolika za odnose, ki želijo postati bolj zreli in stabilni – ne nujno bolj popolni, ampak bolj iskreni in trdni. Zato spoznanje, ki prihaja, ni nujno dramatično. Lahko je zelo preprosto. »Zdaj končno razumem, zakaj se je vse dogajalo tako.« In prav takšni trenutki lahko v ljubezni pomenijo največ.

Konec avgusta prinaša odgovor, začetek septembra pa novo poglavje

Ponedeljek bo hkrati zadnji dan avgusta, zato ima dogajanje še simbolno težo. Nekaj se zaključuje, september pa odpira novo poglavje. Za Ovne, Tehtnice, Rake in Device je lahko to trenutek, ko se bo nekaj v ljubezenskem življenju postavilo na svoje mesto. Nekateri bodo dobili odgovor od druge osebe, drugi ga bodo našli v sebi.

Najpomembnejše pa bo, da ne prezrejo tega, kar jim bo ponedeljek pokazal. Kajti včasih se pogled na ljubezen ne spremeni zato, ker se spremeni druga oseba. Spremeni se zato, ker končno vidimo resnico, ki je bila pred nami že ves čas.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

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