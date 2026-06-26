Nekdo iz preteklosti se vrača: astrologi napovedujejo obujanje starih čustev za teh 5 znamenj

To ne pomeni nujno vrnitve nekdanjega partnerja. Lahko gre za starega prijatelja, družinskega člana ali celo za situacijo, ki zahteva končno razrešitev. Vesolje naj bi v prihodnjih dneh marsikomu ponudilo priložnost, da zaključi poglavje, ki ga je predolgo nosil s seboj. Za pet znamenj bo ta vpliv še posebej izrazit.

Rak - čustva, za katera ste mislili, da so izginila

Raki bodo v prihodnjih dneh težko ignorirali spomine na preteklost. Nepričakovano sporočilo, srečanje ali celo naključna fotografija lahko prebudi občutke, za katere so mislili, da so že davno izginili. Astrologi svetujejo, naj ne hitijo z odločitvami. Včasih se preteklost vrne zato, da bi dobili odgovor, ne pa zato, da bi jo ponovno živeli.

Tehtnica - stari odnosi prihajajo na preizkušnjo

Tehtnice bi lahko ponovno stopile v stik z osebo, ki je v njihovem življenju pustila močan pečat. Nekatere bo čakalo prijetno presenečenje, druge pa pomembno spoznanje, da določeni odnosi ne sodijo več v njihovo prihodnost. Prav iskrenost bo tista, ki bo odločala o nadaljnjem razpletu.

Škorpijon - skrivnosti bodo prišle na plano

Za škorpijone bo obdobje intenzivno. Nekdo lahko razkrije informacijo, ki je bila dolgo skrita, ali pa se bo pojavila oseba, ki bo odprla vprašanja iz preteklosti. Čeprav bo sprva morda neprijetno, astrologi menijo, da bodo prav ta razkritja omogočila pomemben osebni premik naprej.

Kozorog - karma bo vrnila uslugo

Kozorogi bodo med redkimi, ki lahko v prihodnjih dneh občutijo pozitivne posledice svojih preteklih dejanj. Nekdo se jim lahko zahvali za pomoč iz preteklosti ali pa bodo končno prejeli priznanje, ki si ga že dolgo zaslužijo. V ospredju bodo tudi stare poslovne povezave in priložnosti, za katere so mislili, da so izgubljene.

Ribi - usodno srečanje ni izključeno

Ribe bodo imele občutek, kot da jih življenje vodi po nenavadni poti. Naključja bodo pogostejša kot običajno, astrologi pa opozarjajo, da nekatera morda sploh niso naključja. Za samske pripadnike tega znamenja se odpira možnost srečanja z osebo, ki bo prebudila občutke, za katere so mislili, da jih ne bodo več doživeli.

Po astroloških razlagah se določeni ljudje in situacije vračajo takrat, ko lekcija še ni bila dokončno osvojena. Včasih se vrnejo zato, da bi dobili drugo priložnost, drugič pa zato, da bi končno razumeli, zakaj se je nekaj sploh zgodilo. Prihajajoči dnevi bodo zato za marsikoga obdobje razmisleka, soočanja z resnico in sprejemanja odločitev, ki jih ni več mogoče odlagati. Če se bo v vašem življenju nenadoma pojavila oseba iz preteklosti, se vprašajte: je prišla zato, da ostane, ali zato, da me nauči nekaj, česar še nisem razumel? Odgovor bo morda spremenil nadaljevanje vaše zgodbe.