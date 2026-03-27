Nenadno duhovno prebujenje ni nujno nežno ali pomirjujoče

Hazel Courteney je britanska avtorica, ki je pisala o zdravju, alternativnih pristopih in duhovnih temah. Leta 1998 je doživela nenadno duhovno prebujenje. Po tem je začela doživljati nenavadna stanja zavesti, zelo okrepljeno intuicijo in občutek, da resničnost ni omejena le na to, kar lahko izmerimo ali razložimo z vsakdanjo logiko. Iz te osebne izkušnje raste njena osrednja misel: duhovno prebujenje ni nujno nežno ali pomirjujoče, temveč je lahko pretresljiv zlom starega pogleda na svet. Človeka strese, mu poruši občutek varnosti, a ga hkrati prisili, da začne globlje raziskovati sebe, zavest in smisel življenja. Pravi, da se največji notranji premiki pogosto začnejo prav tam, kjer se nam zdi, da se je vse podrlo.

Ob tem poudarja, da takšna prelomnica človeka ne spremeni čez noč v razsvetljeno osebo, ampak odpre tudi obdobje zmede, ranljivosti in iskanja novega ravnotežja. Prav zato je njena zgodba osebno pričevanje o tem, kako silovit notranji pretres lahko postopoma preraste v novo razumevanje sebe in sveta. V tem vidi sporočilo tudi za druge: da nas lahko prav trenutki, ki nas najbolj zamajejo, sčasoma pripeljejo bliže lastni resnici.