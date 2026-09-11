Neptun – intuicija ali iluzija?

Neptun v astrologiji povezujemo z intuicijo, domišljijo, duhovnostjo, sočutjem, navdihom in občutkom povezanosti z nečim večjim. Hkrati je to planet megle, idealizacije, zmede in bega pred resničnostjo. Prav zato je pri Neptunu pogosto težko vedeti, ali nekaj resnično čutimo ali vidimo predvsem tisto, kar si želimo.

Ko je Neptun močno poudarjen, lahko hitro zaznamo razpoloženje drugih in imamo bogat notranji svet. Privlačijo nas umetnost, glasba, sanje, simboli in duhovnost. Toda zaradi te odprtosti lahko tudi idealiziramo ljudi in situacije. V odnosu vidimo potencial namesto resničnosti, prezremo opozorilne znake ali verjamemo obljubam, ker si močno želimo, da bi bile resnične.

Neptun nas uči razlikovati med intuicijo in projekcijo. Intuicija je pogosto tiha in jasna, medtem ko je iluzija prepletena z željami, strahovi in pričakovanji. Če nismo prizemljeni, lahko pred neprijetnimi občutki bežimo v fantazijo, odnose, duhovnost ali idealizirano predstavo o prihodnosti.

Njegova največja moč se pokaže, ko domišljijo povežemo z resničnostjo. Takrat nam Neptun ne zamegli pogleda, ampak nam pomaga videti globlje.