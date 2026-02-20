  • Delo d.o.o.
LJUBEZENSKI HOROSKOP

Sezona rib: pet znakov, se bodo znašli v vrtincu skrivnosti in prevar

Nekaterim znakom zaradi skrivne ljubezni konec drugega meseca v letu grozi škandal.
FOTO: Strelciuc Dumitru/Gettyimages

FOTO: Strelciuc Dumitru/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Mikhail Spaskov/Gettyimages

FOTO: Mikhail Spaskov/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Strelciuc Dumitru/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Mikhail Spaskov/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 20. 2. 2026 | 06:00
A+A-

Z vstopom Sonca v znamenje rib 19. februarja smo uradno zakorakali v najbolj mistično in čustveno obdobje leta. A z retrogradnim Merkurjem, ki bo 26. februarja prav tako nastopil v tem  vodnem znamenju, postaja meja med resničnostjo in domišljijo nevarno tanka. Ljubezenske iluzije, skrivne zveze in vračanje preteklosti bodo v prihodnjih tednih glavne teme. Sezona rib je znana po tem, da nam nadene rožnata očala. Vse je videti lepše, bolj romantično in pomembno, kot v resnici je. Za nekatere znake bo to obdobje pravljične ljubezni, drugi se bodo znašli v vrtincu skrivnosti, prevar in odnosov brez prave prihodnosti. Slednje niza T-portal.

Vodnar

Razmišljate o novih virih prihodkov in utrne se vam lahko ideja, ki je pred svojim časom. Ne zavrzite je takoj kot nerealne, raje si jo zapišite. Nakup tehnike ni priporočljiv, počakajte na boljšo priložnost. V ljubezni boste stabilni, a partnerju primanjkuje vaše prisotnosti. V naslednjih dneh boste morali pokazati več čustvene topline, ne le razumske podpore. Iskren pogovor bo preprečil občutek oddaljenosti, ki se počasi kopiči in lahko pripelje do nepremišljenih korakov z neprijetnimi posledicami.

FOTO: Mikhail Spaskov/Gettyimages
FOTO: Mikhail Spaskov/Gettyimages

Riba

Ribe, to je vaš čas, a hkrati tudi čas največje nevarnosti. Zlahka se boste zaljubljali, težava pa bo, da se ne boste zaljubili v osebo, temveč v predstavo o njej. Nagnjene ste k projiciranju svojih želja na partnerja in ignoriranju opozorilnih znakov. Mnogi rojeni v tem znaku bi se, prepričani, da gre za sorodno dušo, lahko zapletli v skrivno razmerje ali afero, le da bi se kasneje prebudili v boleče spoznanje. Čustva bodo intenzivna in spremenljiva, zato bo težko ohraniti notranje ravnovesje. Pomembno bo, da si vzamete čas za razmislek, preden sprejmete večje ljubezenske odločitve.

Rak

Pri rakih sezona rib aktivira področje potovanj in širjenja obzorij, pa tudi nostalgijo. Retrogradni Merkur vam v misli vrača nekdanje ljubezni, zlasti tiste, ki so ostale nedorečene ali so bile na daljavo. Zgodilo se bo, da boste idealizirali preteklost in oživili staro zgodbo, pri tem pa pozabili, zakaj se je sploh končala. Meja med spominom in resničnostjo za vas trenutno skoraj ne obstaja. Stara sporočila ali nepričakovan klic lahko znova odprejo čustva, za katera ste mislili, da so že pozabljena. Preden naredite prvi korak, se vprašajte, ali si res želite ponoviti isto lekcijo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Devica

Devicam se ta tranzit dogaja na področju partnerstva, kar pri vas povzroča popolno zmedo. Po naravi analitične in realne se zdaj počutite izgubljene, saj partner (ali potencialni partner) pošilja nejasne znake. Možno je, da se boste zaljubile v nekoga, ki je čustveno nedosegljiv ali že zaseden, ter ga skušale rešiti ali popraviti. To je klasična past sezone rib, v katero se device zlahka ujamete. Poskus nadzora situacije vam tokrat ne bo prinesel miru. Bolje bo, da, še preden se preveč zapletete, prisluhnete intuiciji in postavite jasne meje.

Škorpijon

Škorpijonom to obdobje prinaša okrepljeno strast in ustvarjalnost, pa tudi nagnjenost k drami. Privlačili vas bodo zapleteni odnosi, skrivne avanture in osebe, ki so za vas iz kakršnega koli razloga prepovedane. Ljubezen bo za vas igra moči in zapeljevanja, meja med spogledovanjem in nevarno afero pa zelo tanka. Če ne boste previdni, se lahko znajdete sredi škandala. Vaša karizma bo magnetna, a tudi nevarna za stabilne odnose. Če ste v zvezi, dobro premislite, ali je trenutna strast vredna dolgoročnih posledic.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Več iz teme

horoskopastrološki znakinapovedznamenje riba
