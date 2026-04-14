Nevidni gospodar vetrov: zaveznik tistih, ki si upajo stopiti iz cone udobja

Stari Slovani so verjeli, da ko zapiha nenaden veter ali se življenje nepričakovano obrne, za tem stoji Stribog, mogočni bog vetrov, zraka in gibanja. Njegova prisotnost ni vidna, a jo čutimo v vsakem sunku vetra, v vsaki spremembi, ki nas potisne naprej. Stribog izvira iz slovanske mitologije, kjer so ga častili kot gospodarja vseh vetrov in zračnih tokov. Bil je sila, ki prinaša spremembe tako v naravi kot v človekovi usodi. Ko so se ljudje znašli na razpotju ali pred pomembno odločitvijo, so se obračali nanj.

Kličemo ga, ko potrebujemo premik. Ko obstanemo na mestu. Ko želimo razširiti obzorja, tako fizično kot miselno. V preteklosti so mu darovali simbolične darove – dih, besedo, šepet v veter –, danes ga lahko pokličemo z namero, z mislijo, usmerjeno v spremembo. Stribog nam pomaga pri potovanjih, novih začetkih in notranjih preobratih. Je zaveznik tistih, ki si upajo stopiti iz cone udobja. A vprašanje ostaja: ali smo pripravljeni sprejeti veter, ki nas lahko odnese daleč od znanega?