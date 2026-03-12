  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Neznanke: tega o astroloških znakih niste vedeli

Nekatere lastnosti astroloških znakov so očitne, druge bolj skrite.
 FOTO: Pilin_petunyia/Gettyimages

 FOTO: Pilin_petunyia/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Adie Bush/Gettyimages

FOTO: Adie Bush/Gettyimages

FOTO: Igor Barilo/Gettyimages

FOTO: Igor Barilo/Gettyimages

 FOTO: Pilin_petunyia/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Adie Bush/Gettyimages
FOTO: Igor Barilo/Gettyimages
M. Fl.
 12. 3. 2026 | 06:00
5:04
A+A-

Čeprav ima vsak astrološki znak določene značilnosti in lastnosti, vsi nekatere spretno skrivajo ali pokažejo le, ko to želijo. Tukaj so manj znane vrline vsakega znamenja zodiaka.

Oven

Ovne pogosto vidimo kot samozavestne in odločne, a globoko v sebi so zelo negotovi. Čeprav so v družbi praviloma najbolj glasni, je to le igra, strah jih je, da jih drugi ne bodo sprejeli ali cenili. Za občutek varnosti potrebujejo pohvalo in potrditev od bližnjih. 

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Bik

Biki so znani po trmi, a v resnici veliko razmišljajo o vsem.  So premišljeni, vsega se lotijo po temeljitem razmisleku, zato se le redko premislijo. Radi imajo stabilnost in varnost, tako v odnosih kot v materialnih stvareh. Njihova potrpežljivost je velika prednost, a lahko jih vrže iz tira, če se stvari odvijajo prehitro.

Dvojčka

Čeprav veljajo za dvolične ali spremenljive, so pravzaprav zelo zvesti. Kot prijatelji, partnerji ali družinski člani tistim, ki jih imajo radi, vedno stojijo ob strani. Dvojčki so izjemno radovedni in imajo sposobnost, da se prilagajajo vsaki situaciji. Vendar lahko njihova večplastna osebnost drugim deluje skrivnostno ali nepredvidljivo.

Rak

Raki so znani po čustvenosti in intenzivnosti, a so prav tako zelo duhoviti. Zelo dobro opazujejo ljudi okoli sebe, kar jim pomaga ustvariti močan prvi vtis in uporabiti intuicijo. Raki se močno navežejo na družino in prijatelje ter so zelo zaščitniški. Da se odprejo in pokažejo, kdo v resnici so, potrebujejo močan občutek varnosti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Lev

Levi so velikokrat smatrani kot glasni in polni samih sebe, v resnici so tihi in skromni. So ponosni in samozavestni, a nič bolj kot drugi znaki. Radi so v središču pozornosti, vendar le, ko se počutijo udobno in sprejeto. Njihova ustvarjalnost in karizma pogosto navdihujeta druge, tudi če se tega ne zavedajo.

Devica

Device so inteligentne in velikokrat  mislijo, da vedo, kaj je najboljše. S svojo pripravljenostjo pomagati  subtilno nadzorujejo situacije, kar včasih pri drugih povzroča zamere. Rade imajo red in organizacijo, s tem zagotavljajo, da zadeve tečejo gladko. Čeprav delujejo kritično, imajo globoko željo pomagati in izboljšati življenje drugih.

Tehtnica

Tehtnice slovijo po analitičnosti in občutku za pravičnost, a vpletene v situacijo stvari pogosto obrnejo v svojo korist. Če so čustveno vpletene, težko ohranijo nepristranskost. Cenijo harmonijo in ravnotežje, vendar imajo močno potrebo po odobravanju drugih.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Škorpijoni so pogosto smatrani kot skrivnostni in zadržani, v resnici pa so sproščeni in ležerni. Kljub zunanjemu vtisu skrivajo svojo lahkotnejšo in humorno plat. V odnosih so izredno strastni in intenzivni ter ne prenašajo površnosti. Njihova intuicija in sposobnost opazovanja drugih je skoraj nadnaravna, zaradi česar so odlični strategi.

Strelec

Strelci so zabavni in neposredni, pogosto povedo stvari, ki jih drugi ne bi. Hitro opazijo situacije in brez zadržkov izražajo svoje mnenje, posledično so včasih boleče iskreni. So avanturistični in radi raziskujejo svet ter odkrivajo nova obzorja. Njihova optimistična narava privlači ljudi in ustvarja vzdušje spontanosti.

Kozorog

Kozorogi so marljivi in usmerjeni k materialnemu uspehu, a so prav tako zelo zabavni. Če imate radi temen in surov humor, boste v njih našli odličnega partnerja, a morajo vam najprej zaupati. So izjemno vztrajni in disciplinirani, kar jim pomaga doseči dolgoročne cilje. 

Vodnar

Vodnarji so na prvi pogled hladni in preračunljivi, a so v resnici zelo tekmovalni. Njihova želja po uspehu in premagovanju konkurence je pogosto skrita, vendar vedno močno prisotna. So inovativni in vedno iščejo  ideje, kako izboljšati svet okoli sebe. Čeprav delujejo odmaknjeno, do tistih, ki so jim blizu, premorejo veliko sočutja.

FOTO: Igor Barilo/Gettyimages
FOTO: Igor Barilo/Gettyimages

Ribi

Rojeni v tem znaku delujejo prijazno in ljubeznivo, a do neznancev pogosto ostanejo hladni. Ko pa nekdo postane del njihovega notranjega kroga, bi zanj naredili vse in so zelo zaščitniški. So sanjavi in kreativni, kar jih pogosto vodi v umetniške ali duhovne poti. Njihova čustvena globina jim omogoča razumevanje in sočutje do drugih, posledično so zelo zvesti prijatelji, piše miss zdrava.

