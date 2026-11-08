Ni nam treba biti ves čas koristni, uspešni ali dosegljivi, podarimo si čas, ki je le naš

Kdaj ste si nazadnje vzeli dan, v katerem vam ni bilo treba nikamor hiteti, nikomur ustreči ali česa nujno opraviti? V vsakdanjem vrvežu pogosto pozabimo na človeka, ki bi mu morali nameniti največ pozornosti - nase. Obveznosti se kopičijo, dnevi minevajo in stvari, ki nas resnično veselijo, vztrajno odlagamo na pozneje.

Toda zakaj bi čakali na dopust ali posebne priložnosti? Čas zase ni razkošje, temveč pomemben del skrbi za dobro počutje. Razmislimo, kaj nam vrača energijo. Je to jutranja kava v tišini, sprehod po gozdu, branje, ustvarjanje ali večer brez telefona? Ni treba, da gre za velike načrte. Največkrat nas osrečijo drobni trenutki, ki jim končno namenimo prostor.

Začnimo z majhno obljubo sebi. Vsak dan si rezervirajmo vsaj petnajst minut za nekaj, kar počnemo iz veselja, ne iz dolžnosti. Naj ta čas postane enako pomemben kot druga opravila. Nove navade se utrjujejo s ponavljanjem, zato nas kakšen izpuščen dan ne sme odvrniti od cilja. Predvsem se nehajmo počutiti krive, kadar počivamo. Ni nam treba biti ves čas koristni, uspešni ali dosegljivi. Včasih je najlepše darilo, ki si ga lahko podarimo, preprosto dovoljenje, da za trenutek samo smo.