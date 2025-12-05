Ni vseeno, kje stoji smrečica, preverite, kje je najboljše mesto zanjo

Ko v hišo prinesemo smrečico, ne prinesemo samo vonja po gozdu in prazničnih lučkah. Po feng šuju je to živa energija lesa, ki lahko naš dom energijsko dvigne, ali vanj vnese nemir, če jo postavimo nerodno. Zato smrečico postavimo zavestno in jo okrasimo tako, da nas podpre. Prvo pravilo je, naj stoji tam, kjer se energija lepo preliva med prostori, ne v kotu, kjer jo zadušimo. Ne tiščimo je v ozke prehode in ne postavimo je tako, da nas ovira. Če se ob pogledu nanjo počutimo utesnjene, tudi dom tako diha. Če sledimo klasičnemu feng šuju, prostor razdelimo na devet območij. Smrečica je element lesa, zato jo postavimo tja, kjer les podpira rast: na vzhod (zdravje, družina) ali jugovzhod (bogastvo, obilje). Če želimo več topline v odnosih, jo lahko prestavimo na jugozahod (partnerstvo), a tam les hrani tudi element zemlje, zato izberemo mehkejše, tople okraske. Za kariero in tok denarja se odločimo za sever – tam vlada voda, les pa vodo pije. Smrečica je tam odlična, če jo uravnotežimo z modrimi, črnimi in srebrnimi poudarki.

Energijsko najmočnejše je vedno središče doma, kjer se zbiramo. Če je dnevna soba naše srce doma, naj bo tam smrečica – vidna, a ne vsiljiva. Postavimo jo tako, da jo opazimo, ko vstopimo, a naj ne stoji na liniji vrat kot stražar, ki energijo ustavi. Naj nas povabi v prostor, ne preseka energije. Za obilje izberemo dekoracijo zlate in vijolične barve, zelene trakove, okraske v obliki kovancev ali zvezd. Dodamo nekaj bleščic, a ne pretiravamo. Za ljubezen izberemo rožnato, rdečo, kremno, srčke, pentlje, mehke lučke. Če želimo mir, dodamo še malce bele. Za zaščito uporabimo rdeče poudarke, naravne materiale, lesene okraske in svetlobo, ki je topla, ne ledeno bela. Za notranji mir izberemo srebrno, belo, prosojne okraske in zračen okrasni slog. In še trik: pod smrečico položimo posodico s cimetom, klinčki ali pomarančno lupino. Ne zaradi vonja, ampak zaradi vibracije topline. Ko hodimo mimo, se spomnimo, da je dom energija.