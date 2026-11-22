Leva stran telesa je povezana s sprejemanjem energije, čustvi in intuicijo. Zato duhovni poznavalci priporočajo, da na levem zapestju nosimo kristale, s katerimi želimo v življenje privabiti določene lastnosti. Roževec simbolizira ljubezen in nežnost, ametist notranji mir, citrin obilje in optimizem, mesečev kamen intuicijo. Zeleni aventurin povezujejo s srečo in novimi priložnostmi.

Desna stran predstavlja delovanje, izražanje in sproščanje neželenega. Na njej naj bi nosili kristale, ki simbolizirajo zaščito, odločnost in samozavest. Črni turmalin in obsidian povezujemo z zaščito pred negativnimi vplivi, hematit s prizemljenostjo, tigrovo oko s pogumom, karneol z ustvarjalnostjo in življenjsko energijo.

Kaj pa če zapestnico nosimo na napačni roki? Nič hudega! Po duhovnih razlagah lahko isti kristal nosimo na obeh zapestjih, odvisno od tega, kaj želimo simbolično sprejeti ali izraziti. Roževec na levi denimo predstavlja sprejemanje ljubezni, na desni njeno izkazovanje drugim.