Nič ne de, če se duhovni razvoj ustavi

Po začetnem navdušenju in raziskovanju življenjskih resnic boste z na novo pridobljeno modrostjo in razumevanjem povezanosti in večdimenzionalnosti vesolja spoznali, da ste še vedno samo duša v človeškem telesu, torej ste omejeni. Morda se obilje energije in moči iz višjih sfer univerzuma ne bo samodejno uravnalo z vašim trenutnim fizičnim stanjem in boste kljub vsem duhovnim spoznanjem nemočni, nepotrpežljivi in vam bo neudobno. Tudi zbolite lahko.

Prav tako se lahko čutite odtujene od večine družbe, saj drugi ne delijo vaših spoznanj in uvidov ter ostajajo v matrici. Čeprav si želite deliti svojo modrost z njimi, jo zavračajo kot nerealistično ali celo menijo, da niste povsem pri sebi. Čutite se necenjene in kot da imate zvezane roke, medtem ko se drugi zapletajo v neprekinjene stare vzorce, ki temeljijo na strahu, nezdravi navezanosti in sledenju nesmiselnim pravilom družbenih avtoritet. To je lahko vzrok za vaš trenutni postanek na poti. Predelati morate svoje občutke in odnose s svetom, preden nadaljujete duhovni razvoj, pravijo duhovni učitelji.