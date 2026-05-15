Nihalo za najboljše rezultate polnite s kristali in soncem

Nihalo je preprosto orodje, vendar je pomembno, da zanj skrbimo. Čiščenje nihala odstrani nezaželeno energijo, medtem ko ga polnjenje napolni z novo, svežo energijo, kar povečuje natančnost odgovorov. Eden najpreprostejših načinov za polnjenje nihala je, da vanj vdihnemo energijo. Držimo nihalo v roki, globoko zadihamo, ob izdihu si predstavljamo, da iz našega telesa skozi roko v nihalo priteče svetleča energija. Kristali, kot so kristalni kremen, ametist, selenit ali citrin, so odličen način za polnjenje nihala. Položimo ga na kristal ali ga obložimo s kristalno mrežo, da vanj prenesejo visoke vibracije kamnov.

Sončna svetloba je naravni vir močne energije, ki lahko napolni nihalo. Položimo ga na sončno svetlo mesto za najmanj pol ure in si predstavljamo, kako absorbira jasno energijo. Čas, preživet v meditaciji med držanjem nihala, lahko poveča njegovo energijo. Med meditacijo si predstavljamo, da se nihalo polni z našo notranjo energijo, kar pomaga utrditi njegov vpliv pri odločanju. Nihalo lahko napolnimo tudi z določenim namenom. Držimo ga v roki, zapremo oči in jasno izgovorimo namen, npr. za duhovno svetovanje ali zdravljenje. Predstavljamo si, da ta namen vstopa v nihalo kot svetloba in ga napolni z želenimi lastnostmi.

Tako polnite nihalo

Lunina svetloba, posebno med polno luno, je nežna in pomirjujoča ter pomaga polniti nihalo. Položimo ga na okensko polico ali ga izpostavimo luninemu žarku čez noč in si predstavljamo, da ga napolni. Prav tako bo zemlja vsrkala negativno energijo. Nihalo zakopljemo za 24 ur, da absorbira moči narave. Ali ga držimo v rokah, zapremo oči in si predstavljamo, da vanj teče svetla energija, ki odstranjuje vse stare, negativne vplive in ga polni s pozitivno močjo.