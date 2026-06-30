Nikar z glavo skozi zid! Retrogradni Merkur želi, da storite tole

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Tokrat Merkur nima pomembnejšega vzorca, ponavljajočih se aspektov. Nazaj se obrne 29. junija, spet naprej 23. julija. Potuje od 26. stopinje do 16. stopinje raka. Ko se obrača direktno, naredi sekstil z Venero, pride skoraj do kvadrata s Saturnom, a se ne dovrši, tako se strahovi, ki se rojevajo okrog 23. 7., ne bodo uresničili, samo polnijo naš um.
Letos se Merkur vrača nazaj po vodnih znamenjih. V teh se ne znajde najbolje, saj je njegov logični princip, ki razmišlja ena plus ena je dva, v svetu čustev, ki jih predstavlja voda, zamegljen in neuporaben. V čustvenem svetu analiza redko prinaša sadove, ima subtilno logiko, ne trdne matematične. Je pa tako leto vedno znak globokega predelovanja, potovanja nazaj v otroštvo in preurejanja osnovnih prastarih prepričanj. Konec zime smo se izgubljali v nezavednem ribjega sveta. Zdaj smo poklicani v otroštvo (rak), naš najbolj odvisni in ranljivi čas, da ozavestimo, kaj res potrebujemo. Jeseni bomo spet potopljeni v čustveno plat, toda v najbolj skrito in temačno, v tisto, kar zavračamo, a moramo osvetliti in razumeti, da dobimo moč.
Če se odpravljamo na potovanje, se vrnimo kam, kjer smo se imeli lepo, kjer smo imeli občutek domačnosti.
Je pa to idealen čas za odklop. Medtem ko počivate ob morju, odprite vse svoje čute, prikličite otroške spomine in najdite stik s tistim, kar potrebujete. Zdi se, da smo v svetu odgovornosti pozabili na to, kaj potrebujemo, kaj so naše potrebe. Retrogradni Merkur v raku nam bo dal možnost, da jasno uvidimo, kaj iz svojega življenja lahko spustimo, katere naše potrebe pa morajo biti nujno zadovoljene. Povedano drugače, kaj res potrebujemo, da bi bili mi mi. Kot rečeno, spustite logični način razmišljanja, pričakovanja drugih, kar je splošno sprejeto, in prisluhnite otroku v sebi, svojim čustvom in si odgovorite na vprašanje, kaj je tisto, kar res potrebujete. Če ne bomo rinili s silo svoje volje v življenje in hoteli za vsako ceno vriniti pravil in strukture vanj, bo čas potovanja Merkurja nazaj tokrat posebno čaren in pravljičen, z veliko toplih, iskrenih in srčnih pogovorov.