  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Nikar z glavo skozi zid! Retrogradni Merkur želi, da storite tole

V praktičnih vidikih nam ne koristi najbolj. Odsvetujejo se večji in pomembnejši nakupi, podpisovanje pomembnih pogodb.
Merkur v raku prinaša na površje veliko preteklih spominov. FOTO: Betsie Van Der Meer/Getty Images
Merkur v raku prinaša na površje veliko preteklih spominov. FOTO: Betsie Van Der Meer/Getty Images
Joy Lotos
 30. 6. 2026 | 06:30
3:42
A+A-

Tokrat Merkur nima pomembnejšega vzorca, ponavljajočih se aspektov. Nazaj se obrne 29. junija, spet naprej 23. julija. Potuje od 26. stopinje do 16. stopinje raka. Ko se obrača direktno, naredi sekstil z Venero, pride skoraj do kvadrata s Saturnom, a se ne dovrši, tako se strahovi, ki se rojevajo okrog 23. 7., ne bodo uresničili, samo polnijo naš um.

Letos se Merkur vrača nazaj po vodnih znamenjih. V teh se ne znajde najbolje, saj je njegov logični princip, ki razmišlja ena plus ena je dva, v svetu čustev, ki jih predstavlja voda, zamegljen in neuporaben. V čustvenem svetu analiza redko prinaša sadove, ima subtilno logiko, ne trdne matematične. Je pa tako leto vedno znak globokega predelovanja, potovanja nazaj v otroštvo in preurejanja osnovnih prastarih prepričanj. Konec zime smo se izgubljali v nezavednem ribjega sveta. Zdaj smo poklicani v otroštvo (rak), naš najbolj odvisni in ranljivi čas, da ozavestimo, kaj res potrebujemo. Jeseni bomo spet potopljeni v čustveno plat, toda v najbolj skrito in temačno, v tisto, kar zavračamo, a moramo osvetliti in razumeti, da dobimo moč.

Če se odpravljamo na potovanje, se vrnimo kam, kjer smo se imeli lepo, kjer smo imeli občutek domačnosti.

Čas je za potovanje nazaj v otroštvo in preurejanje osnovnih prastarih prepričanj. FOTO: Imagebroker/aleksei/Isachenko/Getty Images
Čas je za potovanje nazaj v otroštvo in preurejanje osnovnih prastarih prepričanj. FOTO: Imagebroker/aleksei/Isachenko/Getty Images
Merkur v raku prinaša na plan veliko preteklih spominov. Idealno je, da je to v času, ko ni šole, ker bi znal upočasniti učenje in zmesti razum, hkrati nam počitnice in dopust dajo čas, da obiščemo kraje svojega otroštva in ljudi, ki so nas negovali. V praktičnih vidikih nam tak Merkur ne koristi najbolj, odsvetujejo se večji in pomembnejši nakupi, podpisovanje pomembnih pogodb, priporočljivo pa je, da pogledamo nazaj. Če se odpravljamo na potovanje, se vrnimo kam, kjer smo se imeli lepo, kjer smo imeli občutek domačnosti. Kamor koli gremo, pojdimo počasi, z občutkom, kajti nič se ne bo dogajalo hitro in pogovori s tujci znajo biti še malo manj jasni kot običajno, zato si vzemimo čas zanje. Rak je toplo znamenje bližine in potovanja z retrogradnim Merkurjem bodo prijetna le, če si bomo znali vzeti čas za ljudi, znali počakati, če bomo potrpežljivi, tudi če stvari ne bodo šle po načrtih in bodo zastoji oziroma nesporazumi. Počasi se daleč pride, pravi rek, in ko je Merkur retrograden v raku, je to edino pravilno.

Je pa to idealen čas za odklop. Medtem ko počivate ob morju, odprite vse svoje čute, prikličite otroške spomine in najdite stik s tistim, kar potrebujete. Zdi se, da smo v svetu odgovornosti pozabili na to, kaj potrebujemo, kaj so naše potrebe. Retrogradni Merkur v raku nam bo dal možnost, da jasno uvidimo, kaj iz svojega življenja lahko spustimo, katere naše potrebe pa morajo biti nujno zadovoljene. Povedano drugače, kaj res potrebujemo, da bi bili mi mi. Kot rečeno, spustite logični način razmišljanja, pričakovanja drugih, kar je splošno sprejeto, in prisluhnite otroku v sebi, svojim čustvom in si odgovorite na vprašanje, kaj je tisto, kar res potrebujete. Če ne bomo rinili s silo svoje volje v življenje in hoteli za vsako ceno vriniti pravil in strukture vanj, bo čas potovanja Merkurja nazaj tokrat posebno čaren in pravljičen, z veliko toplih, iskrenih in srčnih pogovorov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

retrogradni MerkurastroastrologijaosebnostčustvasekstilSaturnVenerahoroskoprak
ZADNJE NOVICE
08:20
Novice  |  Slovenija
IZGINJAJO IZ NARAVE

Kresničk vedno manj, v dveh generacijah smo izgubili nočno čarobnost narave

Kjer so polži, vlažni in močvirnati travniki, tam so tudi kresničke. Največ jih je na tistih barjanskih travnikih, ki niso preveč košeni.
30. 6. 2026 | 08:20
07:45
Novice  |  Slovenija
DODATEK

Dober dan za upokojence, danes s pokojnino prihaja 160 do 270 evrov več: koliko dobite vi?

Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v pet razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za pet evrov višji kot lani.
30. 6. 2026 | 07:45
07:35
Šport  |  Tekme
SP V NOGOMETU 2026

Ali je bil Nemčiji »ukraden« gol? Poglejte trenutek, ki je pomagal Paragvaju do senzacije (VIDEO)

Paragvajci po nogometni loteriji izločili Nemce.
30. 6. 2026 | 07:35
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA PESEM

Slovenska pevka s traktorjem v center Ljubljane na burek (VIDEO)

Materinstvo ji je prineslo novo ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem.
Kaja Grozina30. 6. 2026 | 07:25
07:10
Lifestyle  |  Stil
KOLESARSTVO

Trg električnih koles se umirja

Prodajni trendi: Po koronskih letih in izjemnem povpraševanju ni več prave rasti.
Gašper Boncelj30. 6. 2026 | 07:10
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRAJA NA POROKI

Mladoporočencema v ljubljanskem hotelu ukradli 16 jurjev

Oprostilna sodba za čistilko Merimo Dizdarević pravnomočna. Zakonca, ki sta ostala brez denarja, gresta zdaj nad hotel.
Aleksander Brudar30. 6. 2026 | 07:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovenija je še vedno premalo suverena? Kje je težava? (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki