Nikar z glavo skozi zid! Retrogradni Merkur želi, da storite tole

Tokrat Merkur nima pomembnejšega vzorca, ponavljajočih se aspektov. Nazaj se obrne 29. junija, spet naprej 23. julija. Potuje od 26. stopinje do 16. stopinje raka. Ko se obrača direktno, naredi sekstil z Venero, pride skoraj do kvadrata s Saturnom, a se ne dovrši, tako se strahovi, ki se rojevajo okrog 23. 7., ne bodo uresničili, samo polnijo naš um.

Letos se Merkur vrača nazaj po vodnih znamenjih. V teh se ne znajde najbolje, saj je njegov logični princip, ki razmišlja ena plus ena je dva, v svetu čustev, ki jih predstavlja voda, zamegljen in neuporaben. V čustvenem svetu analiza redko prinaša sadove, ima subtilno logiko, ne trdne matematične. Je pa tako leto vedno znak globokega predelovanja, potovanja nazaj v otroštvo in preurejanja osnovnih prastarih prepričanj. Konec zime smo se izgubljali v nezavednem ribjega sveta. Zdaj smo poklicani v otroštvo (rak), naš najbolj odvisni in ranljivi čas, da ozavestimo, kaj res potrebujemo. Jeseni bomo spet potopljeni v čustveno plat, toda v najbolj skrito in temačno, v tisto, kar zavračamo, a moramo osvetliti in razumeti, da dobimo moč.

Če se odpravljamo na potovanje, se vrnimo kam, kjer smo se imeli lepo, kjer smo imeli občutek domačnosti.

Čas je za potovanje nazaj v otroštvo in preurejanje osnovnih prastarih prepričanj. FOTO: Imagebroker/aleksei/Isachenko/Getty Images

Merkur v raku prinaša na plan veliko preteklih spominov. Idealno je, da je to v času, ko ni šole, ker bi znal upočasniti učenje in zmesti razum, hkrati nam počitnice in dopust dajo čas, da obiščemo kraje svojega otroštva in ljudi, ki so nas negovali. V praktičnih vidikih nam tak Merkur ne koristi najbolj, odsvetujejo se večji in pomembnejši nakupi, podpisovanje pomembnih pogodb, priporočljivo pa je, da pogledamo nazaj. Če se odpravljamo na potovanje, se vrnimo kam, kjer smo se imeli lepo, kjer smo imeli občutek domačnosti. Kamor koli gremo, pojdimo počasi, z občutkom, kajti nič se ne bo dogajalo hitro in pogovori s tujci znajo biti še malo manj jasni kot običajno, zato si vzemimo čas zanje. Rak je toplo znamenje bližine in potovanja z retrogradnim Merkurjem bodo prijetna le, če si bomo znali vzeti čas za ljudi, znali počakati, če bomo potrpežljivi, tudi če stvari ne bodo šle po načrtih in bodo zastoji oziroma nesporazumi. Počasi se daleč pride, pravi rek, in ko je Merkur retrograden v raku, je to edino pravilno.

Je pa to idealen čas za odklop. Medtem ko počivate ob morju, odprite vse svoje čute, prikličite otroške spomine in najdite stik s tistim, kar potrebujete. Zdi se, da smo v svetu odgovornosti pozabili na to, kaj potrebujemo, kaj so naše potrebe. Retrogradni Merkur v raku nam bo dal možnost, da jasno uvidimo, kaj iz svojega življenja lahko spustimo, katere naše potrebe pa morajo biti nujno zadovoljene. Povedano drugače, kaj res potrebujemo, da bi bili mi mi. Kot rečeno, spustite logični način razmišljanja, pričakovanja drugih, kar je splošno sprejeto, in prisluhnite otroku v sebi, svojim čustvom in si odgovorite na vprašanje, kaj je tisto, kar res potrebujete. Če ne bomo rinili s silo svoje volje v življenje in hoteli za vsako ceno vriniti pravil in strukture vanj, bo čas potovanja Merkurja nazaj tokrat posebno čaren in pravljičen, z veliko toplih, iskrenih in srčnih pogovorov.