Nismo pokvarjeni, če ne gre vse po načrtu

Ena najtežjih misli, s katero se soočajo pari pri težavah z zanositvijo, je občutek, da so odpovedali. Primerjave z drugimi so razumljive, vendar pogosto povečujejo bolečino. Želja po otroku je lahko zelo močna, zato se vsak mesec čakanja in vsako novo razočaranje hitro spremenita v občutek, da čas deluje proti nam. Neplodnost ima številne vzroke, zato ni pošteno do sebe, da celotno odgovornost prenesemo na svoje vedenje ali domnevne napake, saj težave z zanositvijo pač niso dokaz osebnega neuspeha. Kljub temu ima način razmišljanja pomembno vlogo pri tem, kako skozi proces živimo. Dolgotrajna negotovost lahko vpliva na samozavest in občutek lastne vrednosti. Nekateri začnejo svoje telo doživljati kot sovražnika namesto kot nekaj, kar potrebuje razumevanje in podporo. Obiskovanje zdravnikov, čakanje na rezultate in ponavljajoči se neuspešni poskusi lahko postanejo čustveno naporni.

Največja past je prepričanje, da smo sami krivi za to, kar se dogaja. FOTO: Peter Dazeley/Getty Images

Ena najtežjih misli je pogosto: »Morala bi biti že noseča.« V njej se skriva veliko razočaranja, a tudi občutek, da se nič ne odvija po načrtu. Toda življenje ima pogosto drugačen ritem, kot smo si ga zamislili. Sprejeti trenutek, v katerem smo, ne pomeni, da se odpovemo želji po otroku, pač pa le, da si priznamo resničnost in se iz nje laže premaknemo naprej. Ena od koristnih vaj je, da svoje misli pogledamo z določene razdalje. Če si govorimo »Morala bi biti že noseča«, se lahko vprašamo: »Ali je to res dejstvo ali moja predstava o tem, kako bi moralo biti?« Tak pogled ne izbriše žalosti, a lahko zmanjša občutek, da smo sami proti sebi. Pomaga lahko tudi zapisovanje stvari, ki so se v tem času zgodile. Morda smo se spopadali s stresno službo, težkim odnosom, finančnimi skrbmi ali velikimi spremembami. Ko svoje življenje pogledamo širše, pogosto ugotovimo, da nismo 'obtičali', ampak smo šli skozi zahtevno obdobje. Včasih šele za nazaj vidimo, koliko energije so zahtevale okoliščine, v katerih smo živeli.

Prav tako lahko pogledamo, kaj je danes drugače. Ali imamo več podpore? Ali smo bolj pripravljeni? Ali bolje skrbimo zase? Ali smo poiskali pomoč, ki je prej nismo? To ne pomeni, da bomo s pozitivnim razmišljanjem rešili vse težave, le da si ne nalagamo še dodatnega bremena.

Pomembno je, da o občutkih govorimo. Partnerja lahko težave z zanositvijo doživljata različno. Eden se zapre vase, drugi išče pogovor in odgovore. Podpora bližnjih, pogovor s strokovnjakom lahko pomagajo, da človek ne nosi vsega sam. Največja past je prepričanje, da smo sami krivi za to, kar se dogaja. Težave z zanositvijo niso kazen ali dokaz, da je z nami nekaj narobe. So življenjska preizkušnja, skozi katero se poda veliko ljudi. Včasih zato ne potrebujemo še več pritiska, ampak več razumevanja do sebe, da lahko skozi težko obdobje stopamo z manj strahu in več notranje moči.