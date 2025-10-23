Nostradamus napovedal krvavo katastrofo, konec leta 2025 bo srhljiv

Nostradamus je morda mrtev že skoraj 500 let, a je izrekel zastrašujoče napovedi o dogodku, ki naj bi se zgodil ob koncu leta 2025. Pred skoraj pol tisočletja je namreč za sabo pustil zelo skrivnostno knjigo Les Prophéties, za katero njegovi oboževalci trdijo, da je vsebovala več pravilnih napovedi prihodnosti.

Njegovi podporniki pravijo, da je uspešno napovedal veliki požar v Londonu, Francosko revolucijo in vzpon Napoleona, Hitlerjev vzpon na oblast ter obe svetovni vojni.

Seveda nikoli ne poda stvari v eksplicitnih podrobnostih. Nostradamus ne piše: »Leta 1666 bo pekarna na Pudding Laneu v Londonu zagorela, ogenj pa bo uničil večino mesta.«

Namesto tega je zapisal: »Kri pravičnih bo storila napako v Londonu. Zagorela bo zaradi strele dvajsetih trojk šestih. Stara dama bo padla s svojega visokega položaja. Več pripadnikov iste sekte bo ubitih.«

Od tu je praktično naloga drugih, da sestavijo koščke in potrdijo pravilnost napovedi. Nekateri tako menijo, da njegova napoved za konec letošnjega leta ne obeta nič dobrega.

Napoveduje poslabšanje, ne izboljšanje

Še ena stvar pri domnevnih prerokih: skoraj vsi so apokaliptični, napovedujejo poslabšanje namesto izboljšanja.

Glede Nostradamusove najnovejše napovedi, povezane s koncem leta, je Francoz dejal: »Ko bo Mars vladal svoji poti med zvezdami, bo človeška kri posula svetišče. Trije ognjeni plameni bodo vstali z vzhodnih strani, medtem ko bo Zahod v tišini izgubil svetlobo.«

Če niste prepričani, kaj naj bi to pomenilo, Mars je rimski bog vojne, ideja o »posuti človeški krvi« pa ni ravno spodbudna.

»Trije ognjeni plameni, ki vstanejo iz vzhodnih strani,« bi lahko pomenili naraščajoče konflikte, medtem ko »Zahod izgubi svetlobo v tišini« zagotovo ne zveni kot pozitivna prerokba.

Njegove druge napovedi za leto 2025 naj bi vključevale trk Zemlje z »ognjeno kroglo« iz vesolja in uničenje Anglije zaradi konfliktov v Evropi, poroča ladbible.com.