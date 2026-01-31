Notranja moč je v nas: ko jo razdajamo brez meja, se izpraznimo

Vsak od nas pride do točke, ko je izčrpan od pričakovanj, tišine, pritiskov in nevidnih bremen. Takrat iščemo moč zunaj sebe – v drugih ljudeh, besedah, potrditvah. A prava notranja moč se ne rodi od zunaj. Že ves čas je v nas. Le prebuditi jo moramo.

Notranjo moč začnemo graditi, ko si dovolimo obstati. Ko ne bežimo pred občutki, ampak jih pogledamo. Lahko si pomagamo s tem, da vsak dan namenimo nekaj minut tišini. Zapremo oči, umirimo dih in se vprašamo, kaj čutimo. Odgovori niso vedno prijetni, a v njih se skriva moč.

Pomaga tudi zavedanje telesa. Ko smo šibki, se pogosto skrčimo, zapremo ramena, povesimo glavo. Če zavestno poravnamo držo, globoko vdihnemo in stopimo trdno na tla, telesu sporočimo, da smo varni. In telo to sporočilo prenese naprej – tudi duši. Nismo nemočni. Samo pozabili smo, kako močni smo v resnici. Notranja moč je povezana z našo energijo. Ko jo razdajamo brez meja, se izpraznimo. Zato se naučimo reči ne. Ne krivdi. Ne izčrpavanju. Ne vlogam, ki niso naše. Vsakič, ko postavimo mejo, se nam notranja moč okrepi.

Hranimo jo tudi z zaupanjem vase. Ne s popolnostjo, ampak s sprejemanjem. Rastemo, ko si dovolimo biti nepopolni, ranljivi in hkrati pogumni. Ko verjamemo, da zmoremo še en korak.