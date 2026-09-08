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Notranji ogenj Lune v ovnu: med pogumom, prenagljenostjo in srčno zvestobo

Daje nam srčnost, spontanost in sposobnost, da se po padcu hitro poberemo. Naša naloga ni, da svoj ogenj pogasimo, ampak da ga znamo usmeriti.
Pogosto nas bolj navduši začetek kot dolgotrajno vztrajanje pri istem cilju. FOTO: Urbazon/Getty Images
Pogosto nas bolj navduši začetek kot dolgotrajno vztrajanje pri istem cilju. FOTO: Urbazon/Getty Images
M. B. Z.
 8. 9. 2026 | 05:40
3:42
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Z Luno v ovnu v odnosih potrebujemo živost. Privlačijo nas ljudje, ki nas znajo vznemiriti, spodbuditi in nam hkrati pustijo dovolj prostora. Radi imamo občutek osvajanja, dinamiko, da odnosi ne postanejo rutina. Potrebujemo občutek, da se nekaj dogaja. Če nam začne primanjkovati vznemirjenja, izgubimo zanimanje ali začnemo iskati nove dražljaje. Ljubezen kažemo z dejanji: pomagamo, zaščitimo, naredimo nekaj konkretnega. Manj nam pomenijo dolge razlage in veliko besed, če jim ne sledijo dejanja. Ko nam je nekdo res pomemben, smo lahko izjemno zvesti in se zanj odločno postavimo. Najlaže se ujamemo z ljudmi, ki razumejo naš tempo, potrebo po svobodi in se naših hitrih čustvenih izbruhov ne ustrašijo. Pomembno je, da partner spoštuje našo samostojnost.

Velika prednost je pogum. Ko dobimo idejo, jo želimo takoj uresničiti. Veliko laže nam je nekaj poskusiti in se ob tem česa naučiti kot predolgo tehtati, kaj vse bi šlo lahko narobe. Dobro se znajdemo v hitrem tempu, pod pritiskom in v situacijah, kjer je treba improvizirati. Vleče nas k samostojnosti, svobodi in izzivom. Pogosto smo tekmovalni, saj nam uspeh daje občutek potrditve in moči. Rutina nas lahko utesnjuje, novi cilji, sveže ideje in občutek napredka pa nas polnijo z energijo.

Učimo se, da moč ni samo v hitrem odzivu, ampak tudi v sposobnosti, da v pravem trenutku počakamo. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images
Učimo se, da moč ni samo v hitrem odzivu, ampak tudi v sposobnosti, da v pravem trenutku počakamo. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images
Toda prav ta ogenj nas lahko tudi prehiti. Včasih ravnamo impulzivno, rečemo kaj preostro ali se odločimo, preden premislimo o posledicah. Čustveni odziv je tako hiter, da šele pozneje razumemo, kaj nas je sprožilo. Težko prenašamo čakanje in omejitve, zato ob počasnem napredku hitro izgubimo potrpljenje. Radi lovimo takojšnje rezultate in nove izzive, zato nam lahko zmanjka vztrajnosti pri stvareh, ki zahtevajo čas, disciplino in ponavljanje. Pogosto nas bolj navduši začetek kot dolgotrajno vztrajanje pri istem cilju.

Ko smo pod stresom, nam pomaga gibanje. Dobro nam dene kakršno koli dejanje, pri katerem imamo občutek, da energijo usmerjamo naprej. A tu je izziv: včasih čustva raje preusmerimo v akcijo, kot da bi jih začutili in razumeli. Če ves čas bežimo v dejavnost, lahko spregledamo, kar se dogaja v nas. Če se naučimo ustaviti, lahko prepoznamo, kaj nas je prizadelo, česa si želimo in kaj potrebujemo.

Naša naloga ni, da svoj ogenj pogasimo, ampak da ga znamo usmeriti. Prav ta ogenj nam daje življenjsko moč, pogum in sposobnost, da tudi po težkih izkušnjah hitro znova stopimo naprej. Ko se naučimo razlikovati med zdravim pogumom in prenagljenostjo, med iskrenostjo in grobostjo ter med samostojnostjo in sebičnostjo, lahko energijo uporabimo izjemno ustvarjalno. Učimo se, da moč ni samo v hitrem odzivu, ampak tudi v sposobnosti, da v pravem trenutku počakamo. Luna v ovnu nam daje srčnost, spontanost in sposobnost, da se po padcu hitro poberemo. Ne bojimo se novih začetkov in pogosto druge spodbujamo, da si upajo narediti korak naprej. Ko svoji moči dodamo še nekaj potrpežljivosti, čustvene zrelosti in posluha za druge, postane notranji ogenj ena naših največjih prednosti.

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