  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZKRIVA PRIHODNOST

»Nova Baba Vanga« napoveduje atentate, novega Trumpa in začetek velikega prebujenja

Izpostavlja 26. april, ko naj bi se oči egipčanske sfinge poravnale s konstelacijo Leva.
FOTO: Sunnychicka Getty Images
N. P.
 18. 3. 2026 | 09:20
 18. 3. 2026 | 10:28
2:36
A+A-

Jasnovidka Selina Avalon, ki so jo mediji zaradi njenih preteklih napovedi – med katerimi izstopata padec britanske premierke Liz Truss in smrt papeža Frančiška – poimenovali »nova Baba Vanga«, opozarja na dramatične dogodke, ki naj bi nas čakali v prihodnjih tednih. Selina trdi, da se bo aprila zgodilo »veliko prebujenje«, hkrati pa svari pred stopnjevanjem sporov na Bližnjem vzhodu, ki bi lahko prerasli v tretjo svetovno vojno.

image_alt
Balkanski beli mag napovedal: prihaja 3. svetovna vojna, trajala bo samo 30 dni

Po njenih besedah vstopamo v obdobje, ko bodo svetovni voditelji postali »potrošni material«, saj se bodo na vrhu zamenjali v hitrem zaporedju. Napoveduje, da bo Donald Trump ponovno postal vojni predsednik, a se bo moral zaradi ponovnega poskusa atentata in zdravstvenih težav umakniti s položaja, vodenje države pa bo prevzel JD Vance. Selina svoje napovedi pogosto povezuje z astrologijo in starodavno zgodovino. Izpostavlja 26. april, ko naj bi se oči egipčanske sfinge poravnale s konstelacijo Leva, kar po njenem prepričanju označuje prelomnico v človeški usodi. Ljudje se bodo takrat razdelili na tiste, ki bodo »potonili« v negativnih dogodkih, in tiste, ki bodo stopili na pot pozitivnega prebujenja.

JD Vance naj bi po njenem nadomestil Trumpa. FOTO: Roberto Schmidt Via Reuters
Usoda Irana in pot do miru

Glede dogajanja v Iranu, kjer od konca februarja potekajo intenzivni vojaški napadi pod vodstvom ZDA in Izraela, jasnovidka napoveduje serijo atentatov na vrhovne voditelje. Po smrti ajatole Alija Hameneja naj bi oblast prevzel njegov sin, a Selina vidi še tretjega naslednika – mlajšega, ambicioznega moškega, podobnega Napoleonu, ki se bo ostro zoperstavil Zahodu. Čeprav napoveduje krvavo obdobje in visoke cene nafte zaradi zapore Hormuške ožine, Selina vidi tudi luč na koncu predora. Po koncu spopadov naj bi ZDA in Izrael vzpostavila nov red, Iran pa bi se lahko sčasoma preobrazil v cvetoče gospodarsko središče, podobno današnjemu Dubaju.

Svoje sposobnosti Selina opisuje kot kombinacijo telepatije in empatije, pri čemer poudarja, da se kljub nenavadnim videnjem opira na lastne izkušnje in logiko. »Če sprejmete prave odločitve v svojem življenju, lahko spremenite izid dogodkov,« pravi jasnovidka, ki želi s svojimi opozorili ljudi predvsem spodbuditi k razmisleku o lastni prihodnosti, ne glede na to, kako mračna se zdi svetovna politika.

ZDADonald TrumpIranIzraelkrizanapovedatentatbaba VangajasnovidkaSelina Avalon
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki