  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJMOČNEJŠI CIKEL LETA

November prinaša usoden preobrat za štiri astrološka znamenja

V novembru se bo za njih vse spremenilo. Astrologi razkrivajo, kdo vstopa v najmočnejši cikel leta.
Je vaše znamenje med njimi? FOTO: Peopleimages Getty Images

Je vaše znamenje med njimi? FOTO: Peopleimages Getty Images

November jih bo prebudil iz iluzij.  FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images

November jih bo prebudil iz iluzij.  FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images

Mnogi Biki se bodo umaknili vase. FOTO: Evgenyatamanenko Getty Images, iStockphoto

Mnogi Biki se bodo umaknili vase. FOTO: Evgenyatamanenko Getty Images, iStockphoto

Levi bodo v tem obdobju doživljali rast skozi odnose. FOTO: Nd3000 Getty Images

Levi bodo v tem obdobju doživljali rast skozi odnose. FOTO: Nd3000 Getty Images

Strelci nenehno iščejo nova doživetja. FOTO: Getty Images

Strelci nenehno iščejo nova doživetja. FOTO: Getty Images

Je vaše znamenje med njimi? FOTO: Peopleimages Getty Images
November jih bo prebudil iz iluzij.  FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images
Mnogi Biki se bodo umaknili vase. FOTO: Evgenyatamanenko Getty Images, iStockphoto
Levi bodo v tem obdobju doživljali rast skozi odnose. FOTO: Nd3000 Getty Images
Strelci nenehno iščejo nova doživetja. FOTO: Getty Images
A. G.
 1. 11. 2025 | 06:00
3:34
A+A-

November prinaša močne energetske premike, ki za nekatere astrološke znake pomenijo vstop v enega ključnih ciklov leta. Čeprav se spremembe morda ne bodo takoj pokazale navzven, se bodo v notranjosti dogajali pravi tektonski premiki.

V središču dogajanja so Bik, Lev, Strelec in Ribi – znamenja, ki že nekaj časa čutijo, da se nekaj pripravlja. Zdaj pa prihajajo do točke, po kateri nič več ne bo enako.

November ne ponuja hitrih rešitev ali lahkih odločitev. Zahteva iskrenost do sebe, soočenje s starimi vzorci in pogum za nov začetek. Kdor prepozna in sprejme ta klic, bo do konca leta postal skoraj neprepoznaven – v najboljšem pomenu besede.

Bik

Mnogi Biki se bodo umaknili vase. FOTO: Evgenyatamanenko Getty Images, iStockphoto
Mnogi Biki se bodo umaknili vase. FOTO: Evgenyatamanenko Getty Images, iStockphoto

Biki, ki običajno cenijo stabilnost in varnost, bodo novembra globoko premislili o svojih vrednotah. Vse, kar jim je bilo doslej pomembno – kariera, premoženje, odnosi – bo dobilo nov pomen. Ne bodo se več spraševali le, kaj želijo imeti, ampak predvsem, kdo želijo biti.

Mnogi Biki se bodo umaknili vase, na novo uredili prioritete in iskali ravnotežje med tem, kar posedujejo, in tem, kar jih resnično izpolnjuje. Ključno vprašanje bo: »Ali živim v skladu s tem, kar resnično cenim?«

image_alt
Ste med njimi: ti astrološki znaki so utelešena skromnost

image_alt
Večni godrnjači med astrološkimi znaki

Lev

Levi bodo v tem obdobju doživljali rast skozi odnose. FOTO: Nd3000 Getty Images
Levi bodo v tem obdobju doživljali rast skozi odnose. FOTO: Nd3000 Getty Images

Levi bodo v tem obdobju doživljali rast skozi odnose – a le, če bodo pripravljeni pogledati v ogledalo lastnega ega. Teme, kot so nadzor, potreba po priznanju in nerealna pričakovanja, se lahko zaostrijo in povzročijo konflikte.

A to ni kazen, temveč priložnost za globlje povezovanje. Ko Lev spusti potrebo, da ima vedno prav, in izbere ranljivost namesto dominacije, bo ugotovil, da odnosi njegovega sijaja ne zmanjšujejo – temveč ga poglabljajo.

image_alt
6 astroloških znakov, ki jim je Baba Vanga napovedala milijonski dobiček v letu 2026

image_alt
Ženske, rojene v teh treh astroloških znakih, so največje kraljice drame

Strelec

Strelci nenehno iščejo nova doživetja. FOTO: Getty Images
Strelci nenehno iščejo nova doživetja. FOTO: Getty Images

Strelci, ki nenehno iščejo nova doživetja, bodo novembra poklicani, naj pogledajo vase. Ni več vprašanje, kam gredo, ampak zakaj sploh gredo.

Znane poti se bodo zdele prazne, delo, ki jih je prej navduševalo, bo izgubilo čar, odnosi bodo zahtevali več iskrenosti, vsakdan pa globlji smisel. Kdor sprejme to notranje potovanje, lahko odkrije resnice, ki ga spremenijo v temelju.

image_alt
Ste med njimi: zima bo življenjska prelomnica za tri astrološka znamenja

image_alt
Ta tri astrološka znamenja so pravi magnet za denar

Ribi

November jih bo prebudil iz iluzij.  FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images
November jih bo prebudil iz iluzij.  FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images

Ribe bodo morale izbirati med poslušanjem drugih in poslušanjem sebe. November jih bo prebudil iz iluzij – o ljudeh, situacijah in celo o sebi.

Če bodo imele pogum slediti notranjemu glasu, tudi ko to pomeni oddaljitev od bližnjih, bodo prvič začutile, kaj pomeni prava svoboda. Njihova intuicija je njihovo najmočnejše orožje – a le, če ji zaupajo brez dvoma.

November zahteva pogum za prelom s starimi vzorci

Za Bike, Leve, Strelce in Ribe bo november vse prej kot lahek, a izjemno dragocen. Prinaša jasnost, čeprav skozi izzive. Spodbuja spremembe, ne da bi jih vsiljeval. Ponuja priložnost, a ne jamstva.

Tisti, ki bodo imeli pogum stopiti v neznano, bodo do konca leta postali neprimerljivi z osebami, kakršne so bili ob začetku novembra. In prav to je najpomembnejši cikel, ki nas lahko doleti, poroča index.hr.

Več iz teme

astro napovedhoroskopnovemberusodenpreobratastrološa znamenja
ZADNJE NOVICE
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DVA VELIKANA SVOJE OBRTI

Desa Muck in Mario Galunič: prijatelja za vedno (Suzy)

Pišoča igralka in iznajdljivi voditelj sta dokaz, da je mogoče obdržati trdno prijateljstvo in drug drugemu postati nepreračunljivi zaupnik, četudi se spoznata pod žarometi.
1. 11. 2025 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
NAJMOČNEJŠI CIKEL LETA

November prinaša usoden preobrat za štiri astrološka znamenja

V novembru se bo za njih vse spremenilo. Astrologi razkrivajo, kdo vstopa v najmočnejši cikel leta.
1. 11. 2025 | 06:00
02:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Kolumna Primoža Kališnika: Budizem po domače – in budalizem še bolj

Kolektivni budizem je, sem prebral in prepisal, ko v vodi vidiš svoj odsev. Kolektivni budalizem pa, ko se vanj vržeš, da bi ga popravil.
1. 11. 2025 | 02:25
22:24
Novice  |  Slovenija
PODRAŽITEV NA OBZORJU

Nas v torek čaka občutna podražitev goriv?

Za zdaj kaže, da se bo najbolj podražil dizel, nekoliko manj pa bencin.
31. 10. 2025 | 22:24
21:37
Novice  |  Svet
NEURJE

New York zaradi neurja pod vodo, 43-letnika ubila elektrika (FOTO)

Močno neurje s poplavami, ki je v četrtek zajelo mesto New York, je poplavilo ulice, ceste in podzemno železnico ter zahtevalo dve življenji, poročajo newyorški mediji.
31. 10. 2025 | 21:37
21:00
Bulvar  |  Suzy
SPOROČILO

Sporočilo ob koncu meseca … (Suzy)

Ne bomo mogli več živeti v polovičarstvu. Ne bomo mogli več ljubiti iz varnosti. Ne bomo mogli več ponavljati starih zgodb in čakati drugačen konec. Ko življenje zahteva resnico, zahteva celoto.
31. 10. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki