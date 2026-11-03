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KITAJSKI HOROSKOP

November trem kitajskim znamenjem prinaša uspeh, srečo in nove priložnosti

November bo za tri znamenja kitajskega horoskopa še posebej dober mesec.
FOTO: Boontoom Sae-kor/Shutterstock

FOTO: Boontoom Sae-kor/Shutterstock

FOTO: Xu Bing/Gettyimages

FOTO: Xu Bing/Gettyimages

FOTO: Shutterstock 

FOTO: Shutterstock 

FOTO: Nora Carol Photography/Gettyimages

FOTO: Nora Carol Photography/Gettyimages

FOTO: Boontoom Sae-kor/Shutterstock
FOTO: Xu Bing/Gettyimages
FOTO: Shutterstock 
FOTO: Nora Carol Photography/Gettyimages
M. Fl.
 3. 11. 2026 | 06:00
3:59
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Začetek meseca spodbuja nove začetke in odločnejše korake proti zastavljenim ciljem. Energija novembra ne bo naklonjena nepremišljenemu pehanju za denarjem, temveč tehtnim odločitvam, sodelovanju in deljenju dobrega z drugimi. Prav velikodušnost bo po napovedi tista, ki bo nekaterim znamenjem odprla vrata do novih uspehov.

Tiger: priložnosti, ki se bodo obrestovale

Za rojene v znamenju tigra bo november mesec obetavnih priložnosti in pomembnih premikov. Že prva polovica meseca bo prinesla možnosti za uresničevanje načrtov, povezanih s prihodnostjo. Če že nekaj časa razmišljate o spremembah ali novih projektih, bo to obdobje, ko boste lažje naredili odločilen korak naprej. Posebej zanimiv bo 13. november, ki obljublja prijetno presenečenje ali srečanje s pomembnim sporočilom.

FOTO: Xu Bing/Gettyimages
FOTO: Xu Bing/Gettyimages

Dan pozneje se tigrom lahko ponudi priložnost nekomu pomagati ali pokazati velikodušnost. Prav takšno dejanje se bo v naslednjih tednih vrnilo v obliki spodbudnih okoliščin ali novih možnosti. Tudi 17. in 18. november bosta po napovedi ugodna z vidika financ. Kljub temu velja ohraniti preudarnost. Okoli 26. novembra se lahko pojavijo priložnosti za premišljene naložbe ali smotrnejše razpolaganje z denarjem, zato se izogibajte nepotrebnim izdatkom. Vaša prednost v novembru bo sposobnost prepoznati pravo priložnost in jo izkoristiti ob pravem času.

Konj: čas za pobiranje sadov svojega dela

Za rojene v znamenju konja bo november obdobje, ko se bodo začeli kazati rezultati vsega, kar so gradili v preteklih mesecih. Trud, premišljene odločitve in vztrajnost se bodo končno začeli obrestovati, zato se lahko marsikaj razplete v njihovo korist. Toda tudi, ko gre vse po načrtih, ne pozabite na skromnost. To, da se vam bodo nekatere stvari zdele preproste, še ne pomeni, da je tako tudi za druge. Uspeh ni zgolj posledica srečnih okoliščin, temveč temelji na odločitvah, ki ste jih sprejemali celo leto.

FOTO: Nora Carol Photography/Gettyimages
FOTO: Nora Carol Photography/Gettyimages

Posebej ugoden bo 4. november, ki je v kitajskem astrološkem koledarju označen kot dan uspeha. Če boste del svojega uspeha delili z drugimi, naj bi se vam to povrnilo v obliki dobrih odnosov in pozitivnih izkušenj. Več previdnosti bo na mestu 16. novembra, ki bo manj spodbuden dan. Takrat se izogibajte tveganim finančnim odločitvam in igram na srečo. Vaš ključ do uspeha bo ravnovesje med samozavestjo, hvaležnostjo in preudarnostjo.

Pes: največje bogastvo bodo odnosi in občutek pripadnosti

Za rojene v znamenju psa november ne bo nujno mesec velikih finančnih dobičkov, temveč predvsem čas, ko bodo lahko začutili, kako dragoceni so dobri odnosi in povezanost z ljudmi, ki vam veliko pomenijo. Prve spremembe se lahko začnejo kazati v začetku meseca, izrazitejši premiki bodo sledili okoli 8. novembra. To bo po astrološki razlagi obdobje, ko lahko s premišljenimi odločitvami in odločnim pristopom ustvarite dobre temelje za prihodnost.

FOTO: Shutterstock 
FOTO: Shutterstock 

Posebno vlogo bodo imela prijazna dejanja, iskreni pogovori in pripravljenost prisluhniti drugim. Prijateljstva se bodo poglobila, nekateri odnosi bodo dobili novo razsežnost. Prav skozi povezanost z drugimi boste odkrili priložnosti, ki jih sami morda ne bi opazili. November vas bo tako spomnil, da uspeh ni vedno izražen v denarju ali materialnih dosežkih. Včasih največ pomenijo občutek sprejetosti, zaupanje in ljudje, na katere se lahko zanesete. Vaše največje bogastvo bo tisto, česar ni mogoče izmeriti z denarjem: pristni odnosi, medsebojna podpora in občutek, da nekam pripadate, piše Your tango.

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