Novice nas izčrpavajo

V današnjem svetu smo nenehno bombardirani z novicami, ki nas duhovno in čustveno izčrpavajo. Ko gledamo ali beremo negativne zgodbe - vojne, nesreče, krivice -, se vibracije teh dogodkov prenesejo na nas. Toda mi ne spreminjamo sveta le s tem, da smo obveščeni, temveč ga hkrati energijsko soustvarjamo. Naša psiha in telo zaznavata stres, strah in paniko kot lastno realnost. Psihološke raziskave kažejo, da kronična izpostavljenost negativnim novicam povečuje anksioznost, depresijo in občutek nemoči. Ko se odločimo odklopiti od novic, zato ne bežimo pred resničnostjo, temveč dovolimo sebi, da obnovimo notranji mir, jasnost in energijo, ki jo lahko namenimo konstruktivnim dejanjem. Tako se učimo, da nismo zgolj potrošniki informacij, ampak ustvarjalci svoje duhovne vibracije. Namesto da srkamo strah, gojimo zavestno pozornost, ki nas dviguje in podpira našo rast. Izbiramo mir in svojo vibracijo.