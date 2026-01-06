  • Delo d.o.o.
TO NISO LE BESEDE

Novo leto in nov začetek: zaobljube so energija, ki jo dajemo svetu

Začeti leto pomeni začeti s sabo.
Noben cilj ni prevelik, če ga izpeljemo v svojem ritmu. FOTO: Lordn/Getty Images
Noben cilj ni prevelik, če ga izpeljemo v svojem ritmu. FOTO: Lordn/Getty Images
M. B. Z.
 6. 1. 2026 | 16:17
2:37
Novo leto nas povabi, da stopimo v nov ciklus, nov začetek. A kaj pomeni začeti znova? Kaj nas spodbuja k postavljanju ciljev, oblikovanju zaobljub, ki so včasih le še eno pričakovanje, da bomo spremenili svojo zgodbo? Pogosto vstopamo v novo leto s težo na ramenih. Polni smo želja, a se zaradi strahu pred neuspehom nikakor ne odločimo ukrepati. A kaj, če bi novo leto videli kot priložnost, da se osvobodimo bremen, ki nas omejujejo, da bi postali, kar si res želimo biti? Začeti leto pomeni začeti s sabo. Ne s cilji, ki so napolnjeni z zunanjimi pričakovanji, ampak z globoko povezanostjo z notranjim jazom. Pred nami ni zgolj novo leto, ampak prazna stran, ki jo lahko zapolnimo s svojo močjo, odločnostjo in željo po spremembi. Ni treba, da se zaobljubimo, da bi sledili tradiciji, ampak ker začutimo pravo željo po rasti. Takšna obljuba mora izhajati iz srca, ne iz pričakovanj družbe.

Kako se lotimo teh novih začetkov? Z resničnim prepoznavanjem, da sprememba ni vedno udobna. Začeti pomeni tudi spustiti preteklost, odpustiti sebi in drugim, da bi si omogočili nov prostor za rast. Ko se odločimo, da bomo odložili strahove in dvome, se vrata sprememb začnejo odpirati. Ritual ob novem letu postane več kot simbolični dogodek. Postane klic po preobrazbi – notranji trenutek očiščenja, ki nas pripelje v sedanjost, kjer smo pripravljeni zares začeti. Zaobljube niso le besede, ki jih izgovarjamo. So energija, ki jo dajemo svetu. Ko si postavimo cilje, si ne nalagajmo bremena dosežkov, ampak sprejmimo vsak korak kot del poti.

Zavedajmo se, da noben cilj ni prevelik, če ga izpeljemo v svojem ritmu. Vsak nov dan v novem letu prinaša nov izziv, nova spoznanja in priložnosti za tiste, ki so pripravljeni sprejeti notranje spremembe. Brez strahu pred napakami, obžalovanj, iskanja popolnosti. Naj bo leto priložnost za osvoboditev – od preteklosti, omejujočih prepričanj, vsega, kar nas teži, v katerem bomo resnično živeli, ne le preživljali čas. In kako to dosežemo? Z odprtostjo za vse, kar prinaša prihodnost, in vero, da smo že zdaj dovolj, da naredimo prvi korak.

