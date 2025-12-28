  • Delo d.o.o.
EKSPLOZIJA DENARJA

Novo leto, novi zaslužki: planeti odpirajo finančna vrata za štiri znamenja

Astrološki misteriozni denarni tok — to so znaki, ki bodo do tretjega januarja zaslužili največ.
A. G.
 28. 12. 2025 | 06:00
Približujemo se sezoni Kozoroga, ko bo položaj planetov nekaterim horoskopskim znakom izjemno naklonjen, zato bodo uspeli pridobiti velik denar do 3. januarja. Sezona Kozoroga spodbuja fokus na organizacijo in načrtovanje, kar je odlična priložnost tako za varčevanje kot tudi pametna vlaganja.  Astrologi napovedujejo, da bodo znaki Strelec, Dvojček, Jarci in Škorpijon imeli največ možnosti, da zaslužijo več denarja pred začetkom novega leta.

Strelec

Astrologi pravijo, da bo Strelcem planetarni položaj močno izboljšal finančno situacijo do 3. januarja. Vaša sposobnost širitve vizije in sprejemanja priložnosti bo pripeljala do večjih prihodkov in možnosti, da denar pride iz več različnih virov hkrati. To je čas, ko lahko uresničite svoje ambiciozne cilje in povečate stabilnost v življenju. Strelec je znan po tem, da zaznava širše priložnosti tam, kjer jih drugi ne vidijo — zato lahko izkoristite trenutne astrološke vplive za velike finančne premike. 

Dvojčka

Za Dvojčke bo Jupiter v Raku prinesel povečanje dohodka, zlasti če boste delali v družinskem ali partnerskem poslu. Prihodki iz tesnih partnerstev ali znotraj domačega kroga so zelo možni, kar pomeni, da lahko vaše komunikacijske spretnosti in družinska dinamika postaneta vaš najmočnejši vir dobička. Dvojčki boste v tem obdobju lahko zgradili dolgoročne vezi in dosegli finančno rast skozi sodelovanje s tistimi, s katerimi ste že povezan. 

Kozorog

Sezona, ki jo nosi vaš znak, vam bo prinesla obilo energije in finančne radosti na začetek novega leta. Vaš pragmatični pristop in narava organizatorja se bosta pokazala v pozitivni luči — delo, ki ga vložite zdaj, se vam bo konkretno obrestovalo že v prvih dneh januarja. Čeprav ste običajno previdni, vam bo sedaj strateško načrtovanje odprlo vrata do nove finančne rasti. 

Škorpijon

Škorpijoni imajo velike možnosti zaslužka iz tujine ali prek mednarodnih poslovnih priložnosti. Ključna bo vaša sposobnost, da opazite skrite priložnosti in poslušate svojo intuicijo — to vas bo pripeljalo do konkretnih denarnih rezultatov. Škorpijoni se radi poglobijo v stvari — in zdaj lahko prav ta globina pomaga pri odkrivanju dobičkonosnih poslovnih sodelovanj.

Znak, ki naj igra igre na srečo: Devica

Astrologi pravijo, da bo Devica v tem času imela več sreče pri igrah na srečo ali drugih priložnostih, ki zahtevajo kar nekaj sreče — morda zaradi nenavadnega vpliva Venere v kombinaciji z vašimi karmičnimi energijami. Devica sicer običajno pristopa k življenju racionalno in metodično — tokrat pa lahko nagradijo majhne, nepričakovane priložnosti, poroča informer.rs.

