NUMEROLOGIJA

Numerologinja Lili Sorum o poroki Jana Plestenjaka: Držim pesti, da bomo kmalu deležni novice o naraščaju

Dolgčas jima ravno ne bo, pravijo številke.
Tadeja in Jan Plestenjak.
S. N.
 12. 10. 2025 | 12:42
Včeraj smo ekskluzivno poročali, da je Jan Plestenjak stopil pred oltar in se poročil z Mariborčanko Tadejo Majerič, nekdanjo teniško igralko. S partnerko sicer podrobnosti poroke želita ohraniti zase, smo pa izvedeli, da je poroka potekala v ožjem krogu v Škofji Loki, mestu, kjer je Plestenjak preživel otroštvo. Tadeja je medtem na Instagramu že spremenila svoj priimek, kar dodatno potrjuje, da sta si obljubila večno zvestobo.

Numerologinjo Lili Sorum smo prosili, naj pogleda skozi oči numerologije, ali so številke naklonjene njunemu zakonu. »Numerološka analiza kaže, da sta oba zelo močno oblikovani osebnosti, kar je seveda lahko na trenutke zahtevno, a vsekakor izpolnjujoče. Po domače povedano: dolgčas jima ravno ne bo. Medtem, ko je Jan umetniška duša, ki potrebuje široka obzorja, da lahko svobodno ustvarja, je Tadeja bolj z nogami na tleh, je oseba discipline in umirjenosti. Lahko bi dejali, da sta si v določenih točkah kot yin/yang. Eden drugemu sta pravzaprav učitelja,« nam je zaupala.

Pa ima njun odnos potencial za dolgoletno harmonijo ali bo morda zahteval več kompromisov? »Kompromis je del vsakega zdravega odnosa. Jaz bi dejala, da Tadeja Jana umirja in predstavlja varen pristan, medtem, ko Tadeji Jan daje krila in simbolizira neomejenost. To zveni pravljično, v vsakodnevnem življenju pa prinaša potrebo po pogovoru in predvsem raziskovanje drugačnega ritma in načina življenja. «

Kot zanimivost, oba mladoporočenca sta v numerološkem letu pod vplivom števila 3, ki označuje srečo, kreativnost in simbolizira plodno energijo. »Sama držim pesti, da bomo kmalu deležni dobre novice o naraščaju.« 

