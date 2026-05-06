Galerija
Včasih nas občutek, da smo obtičali, skoraj čez noč zadene kot spoznanje, kaj je zares narobe. Gledamo svoje življenje, primerjamo se z drugimi in se sprašujemo, kdaj so vsi okoli nas tako samozavestno zakorakali naprej, medtem ko mi še vedno stojimo na istem mestu. A resnica je lahko precej manj kruta: morda nismo neuspešni. Morda smo le na pragu spremembe, ujeti med staro in novo resničnostjo. Ko se menjavajo letni časi, se pogosto premakne tudi nekaj v nas. Pomlad počasi odpira vrata poletju, z njo pride nenavaden pritisk, da bi morali biti bolj samozavestni. Da bi morali biti bolje videti v oblačilih. Da bi morali imeti načrte, biti bolj družabni, polni energije in pripravljeni na življenje, kot ga vidimo pri drugih.
In potem se začne vrteti naš strupeni vrtinec misli. Opazimo vse, česar še nismo dosegli. Vse, kar nam manjka. Vse, kar smo nekoč mislili, da bomo do zdaj že postali, a nismo. V glavi se pojavi tiho, neprijetno vprašanje: smo zaostali za drugimi? Nismo. Občutek ujetosti ni vedno znak poraza. Pogosto se pojavi, ko smo predolgo nosili preveč teže. Ko smo izčrpani, ne le telesno, ampak tudi v glavi. Ko smo prerasli prostor, odnose, navade ali način življenja, po katerem smo nekoč znali delovati, a zdaj nas nenadoma tišči. To je vmesni prostor. Nismo več tam, kjer smo bili, a še nismo tam, kamor gremo. Zato nam je neprijetno. Ne, ker bi delali nekaj narobe, ampak ker nam je novo še tuje.