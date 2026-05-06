Včasih nas občutek, da smo obtičali, skoraj čez noč zadene kot spoznanje, kaj je zares narobe. Gledamo svoje življenje, primerjamo se z drugimi in se sprašujemo, kdaj so vsi okoli nas tako samozavestno zakorakali naprej, medtem ko mi še vedno stojimo na istem mestu. A resnica je lahko precej manj kruta: morda nismo neuspešni. Morda smo le na pragu spremembe, ujeti med staro in novo resničnostjo. Ko se menjavajo letni časi, se pogosto premakne tudi nekaj v nas. Pomlad počasi odpira vrata poletju, z njo pride nenavaden pritisk, da bi morali biti bolj samozavestni. Da bi morali biti bolje videti v oblačilih. Da bi morali imeti načrte, biti bolj družabni, polni energije in pripravljeni na življenje, kot ga vidimo pri drugih.

In potem se začne vrteti naš strupeni vrtinec misli. Opazimo vse, česar še nismo dosegli. Vse, kar nam manjka. Vse, kar smo nekoč mislili, da bomo do zdaj že postali, a nismo. V glavi se pojavi tiho, neprijetno vprašanje: smo zaostali za drugimi? Nismo. Občutek ujetosti ni vedno znak poraza. Pogosto se pojavi, ko smo predolgo nosili preveč teže. Ko smo izčrpani, ne le telesno, ampak tudi v glavi. Ko smo prerasli prostor, odnose, navade ali način življenja, po katerem smo nekoč znali delovati, a zdaj nas nenadoma tišči. To je vmesni prostor. Nismo več tam, kjer smo bili, a še nismo tam, kamor gremo. Zato nam je neprijetno. Ne, ker bi delali nekaj narobe, ampak ker nam je novo še tuje.

Pogosto čakamo na jasnost, preden bi naredili prvi korak. Prepričujemo se, da bomo začeli, ko bomo vedeli, kam gremo. Ko bomo imeli več energije, bomo bolj samozavestni, pripravljeni. A v resnici se jasnost pogosto ne pojavi pred premikom. Pride šele potem, ko naredimo nekaj majhnega. Zato nam ni treba čez noč obrniti življenja na glavo. Ni nam treba postati nova oseba do ponedeljka. Začnemo lahko skoraj neopazno. Gremo ven, čeprav samo za deset minut. Oblečemo nekaj, v čemer se počutimo bolj mi. Spremenimo eno majhno navado v dnevu. Naredimo eno stvar, s katero že predolgo odlašamo. Začnemo, čeprav še nimamo občutka, da smo pripravljeni. Zagon ne pride vedno iz velikih odločitev. Pogosto pride iz majhnih dejanj, ki jih ponavljamo dovolj dolgo, da se v nas nekaj premakne. Ena odločitev. En korak. En dan, ko ne obupamo nad sabo. Ko se naslednjič počutimo, kot da stojimo na mestu, si povejmo nekaj nežnejšega. Ta občutek ni večen. Nismo zaostali. Nismo zapravili življenja. Samo nekje vmes smo – med staro različico sebe in tisto, ki prihaja. Včasih je prav ta vmesni prostor najtežji. A v njem se začne sprememba.