Obdajmo se s kristali: turkiz je simbol zaščite in sreče, roževec odpira srce

Kristale ljudje uporabljajo že tisočletja. Stare civilizacije so jim pripisovale zaščitne, zdravilne in duhovne lastnosti. Čeprav njihovi učinki niso znanstveno dokazani, mnogi verjamejo, da pomagajo ustvarjati prijetno energijo v prostoru.

Pogosto uporabljajmo turkiz, simbol zaščite in sreče, dimni kremen pomaga pri sproščanju negativnih občutkov, roževec odpira srce in spodbuja ljubezen, karneol krepi ustvarjalnost in motivacijo, gorski kristal prinaša jasnost in ravnovesje, celestin pomirja in zmanjšuje stres, citrin spodbuja optimizem in življenje v sedanjem trenutku, aventurin simbolizira nove priložnosti. Tudi če ne verjamemo v njihove posebne lastnosti, lahko kristali s svojo lepoto prostoru dodajo toplino in eleganco.