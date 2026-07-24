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Obdobje leva: trem astrološkim znamenjem prinaša veliko sreče

Čas vladavine leva je posebej naklonjen ognjenim znamenjem.
FOTO: Jovan Mandic/Gettyimages

FOTO: Jovan Mandic/Gettyimages

FOTO: Ben Welsh/Gettyimages

FOTO: Ben Welsh/Gettyimages

FOTO: Curly_photo/Gettyimages

FOTO: Curly_photo/Gettyimages

FOTO: Westend61/Gettyimages

FOTO: Westend61/Gettyimages

FOTO: Jovan Mandic/Gettyimages
FOTO: Ben Welsh/Gettyimages
FOTO: Curly_photo/Gettyimages
FOTO: Westend61/Gettyimages
M. Fl.
 24. 7. 2026 | 06:00
2:19
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Sezona leva, ki se je začela 22. julija, bo trajala do 22. avgusta. Po obdobju čustvenega in bolj zadržanega raka prinaša prihod Sonca v znamenje leva povsem drugačno energijo. Nastopili so tedni, zaznamovani s samozavestjo, pogumom, ustvarjalnostjo in željo, da bi zasijali. Mnogi bodo v prihodnjih tednih občutili več optimizma, trem znamenjem pa bodo zvezde še posebej naklonjene. Vladavina kralja živali jim lahko prinese več priložnosti v ljubezni, karieri in financah ter občutek, da se stvari končno obračajo v njihovo korist.

Lev

Za leve ni dvoma: v aktualnem mesecu bodo v središču pozornosti. Ker Sonce vlada temu znamenju, jim bo prineslo več energije, karizme in samozavesti kot običajno. To je idealen čas za začetek novih projektov, menjavo službe, novo ljubezensko zvezo ali sprejemanje pomembnih življenjskih odločitev. Levi bodo zlahka pritegnili pozornost, njihove zamisli pa bodo deležne podpore okolice.

FOTO: Ben Welsh/Gettyimages
FOTO: Ben Welsh/Gettyimages

Oven

Ognjena energija leva se odlično ujema z ognjevito naravo ovna, zato pripadniki tega znamenja že čutijo močan val motivacije in navdiha. V tem času se bodo vrstile ugodne priložnosti za napredovanje v karieri, nove ljubezenske začetke in uresničitev načrtov, s katerimi so dolgo odlašali. Če si bodo upali narediti prvi korak, jim bodo zvezde nedvomno naklonjene. To je tudi odličen čas za preskušanje sreče v igrah na srečo.

FOTO: Curly_photo/Gettyimages
FOTO: Curly_photo/Gettyimages

Strelec

Še eno ognjeno znamenje, ki mu obdobje vladavine leva napoveduje uspeh, je strelec. Za rojene v tem znaku je to čas, poln optimizma, potovanj, novih poznanstev in priložnosti za osebni razvoj. Strelci bodo lažje stopili iz cone udobja, številnim se bodo odprla vrata do novih poslovnih sodelovanj ali pomembnih projektov. Na ljubezenskem področju jih čaka več spontanosti in prijetnih presenečenj, še posebej, če bodo pripravljeni dati priložnost nekomu, ki ga bodo spoznali v tem obdobju, piše glossy.rs.

FOTO: Westend61/Gettyimages
FOTO: Westend61/Gettyimages

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