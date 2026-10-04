V obdobju duhovnega prebujenja se pogosto začnemo oddaljevati od ljudi in odnosov, ki nam ne ustrezajo več. Kar nam je bilo nekoč dovolj, lahko nenadoma postane površinsko ali izčrpavajoče. Samota nas prisili, da se vprašamo, kaj si v resnici želimo, kdo smo in koliko svojih odločitev sprejemamo zaradi pričakovanj drugih.

Takšen umik nam lahko pomaga, da bolje prepoznamo svoje navade, strahove in notranje vzorce. Ko se za nekaj časa odmaknemo od hrupa okolice, laže slišimo lastno intuicijo in ugotovimo, kaj nam je zares pomembno. Toda pri tem moramo paziti, da se v samoti ne izgubimo. Če se začnemo ljudem izogibati iz strahu ali prepričanja, da nas nihče ne more razumeti, nas lahko izolacija začne omejevati. Zato obdobje samote ni cilj, temveč prehod. Ko se bolje spoznamo, se lahko postopoma vrnemo med ljudi in začnemo graditi odnose, ki nam bolj ustrezajo. Občasno se bomo še vedno želeli umakniti, se umiriti in napolniti z energijo. Pomembno je le, da vemo, da se po obdobju tišine lahko znova povežemo z drugimi.