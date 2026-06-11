Obkrožimo se s pozitivno energijo: naučimo se, kako ostanemo celoviti in močni

Vemo, da nas energija ljudi okoli nas lahko dvigne ali popolnoma izčrpa. Zato poiščimo ljudi in situacije, ki nas navdihujejo. Pokličimo prijatelja, ki vidi dobro v drugih, preživimo čas s sodelavcem, ki poudarja svetlo plat življenja, poslušajmo ljudi, ki ohranjajo vero vase in v druge. Takšna družba nas dviguje, nas polni z upanjem in notranjo močjo. Uživajmo v besedah, pesmih, umetnosti in drugih oblikah ustvarjalnosti, ki nas napolnijo s svetlobo. Upanje je nalezljivo in nam takoj izboljša počutje – opazimo, da smo bolj sproščeni, srečni in pripravljeni na nove izzive. Ko gojimo pozitivna čustva, krepimo notranjo moč in odpornost. Če smo obdani z mirom in ljubeznijo, cvetimo prav toliko, kot lahko negativna čustva zameglijo naš duh.

Spoštujmo svoje potrebe z zdravo ljubeznijo do sebe, kar povečuje našo sposobnost spoštovanja drugih. Uporabljajmo sočutje kot zaščito pred preplavljajočimi čustvi – omogoča nam, da smo empatični do težav drugih, a hkrati prijazni do sebe. Ne čutimo krivde, če si vzamemo čas zase, saj nam to omogoča, da smo dolgoročno bolj prisotni in angažirani do drugih.

Naučimo se, kako ostanemo celoviti in močni

Naučimo se, kako ostanemo celoviti in močni, ne da bi se potopili v negativnost. Ohranimo svojo energijo, širimo toplino, razumevanje in pozitivno energijo okoli sebe ter vsak dan delajmo korake k notranjemu miru. Ko se obkrožimo z ljudmi, ki dvigujejo, in s stvarmi, ki nas osrečujejo, rastemo in cvetimo – tako močno, kot nas negativnost nikoli ne bo spravila na kolena.