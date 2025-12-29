  • Delo d.o.o.
DUHOVNA MODROST

Očistimo nihalo, hranimo ga ločeno in ne dovolimo, da ga prijemajo drugi

Tako zagotovimo, da odgovori res prihajajo skozi intuicijo.
Nihalo držimo v dlani in si predstavljamo belo svetlobo, ki teče skozenj in ga popolnoma prečisti. FOTO: Miriam-doerr/Getty Images
Nihalo držimo v dlani in si predstavljamo belo svetlobo, ki teče skozenj in ga popolnoma prečisti. FOTO: Miriam-doerr/Getty Images
M. B. Z.
 29. 12. 2025 | 15:15
2:44
A+A-

Ko delamo z nihalom, vemo, da natančni odgovori niso samoumevni. Nihalo je občutljivo orodje, ki se odziva na našo energijo, okolje in čustvena stanja. Prav zato ga redno čistimo – da odstranimo tuje vplive in vzpostavimo jasno, nevtralno polje. Tako zagotovimo, da odgovori, ki jih dobimo, res prihajajo skozi intuicijo, in ne skozi energijski šum. Nihalo je utež na verižici ali vrvici, ki jo uporabljamo za vpogled in usmerjanje. Njegovo gibanje se povezuje z našo podzavestjo in energijskimi polji v prostoru, zato zlahka nase veže ostanke energije preteklih vprašanj, ljudi ali okolij. Čiščenje je zato osnovna higiena dela z njim. Uporabljamo več preprostih in učinkovitih metod. Ena najpogostejših je slanica. V posodo z vodo dodamo morsko ali himalajsko sol, nihalo za nekaj minut potopimo in si predstavljamo, da voda odplavlja vse, kar ne sodi več zraven. Nato ga obrišemo do suhega.

Močno deluje tudi zemlja. Nihalo zakopljemo približno 15 centimetrov globoko in ga pustimo vsaj pol ure, lahko tudi čez noč. Zemlja energijo prizemlji in jo ponovno uskladi z naravnimi ritmi. Za čiščenje uporabljamo tudi dim kadila. Nihalo držimo v dimu in se osredotočimo na namen čiščenja. Enako učinkovit je zvok: zvonček, tibetanska posoda, mantra ali visokovibracijska glasba razbije zastalo energijo. Zelo dostopna metoda je vizualizacija. Nihalo držimo v dlani in si predstavljamo belo svetlobo, ki teče skozenj in ga popolnoma prečisti. Dodamo lahko tudi tekočo vodo iz pipe ali naravnega vira, pri čemer zavestno usmerjamo namen. Pogosto čistimo tudi s pomočjo kristalov. Ametist, kamena strela, črni turmalin ali selenit so odlična izbira. Nihalo položimo nanje za vsaj 30 minut. Izogibamo se uporabi belega žajblja in svetega lesa, če nismo del kultur, iz katerih izvirata. Obstaja dovolj drugih načinov, ki so enako učinkoviti in spoštljivi. Nihalo čistimo pred vsako uporabo in po njej, hranimo ga ločeno in ne dovolimo, da ga prijemajo drugi. Tako ohranjamo močno, jasno povezavo. Čisto nihalo ne pomeni le boljših odgovorov – pomeni tudi bolj zbrano, odgovorno in zavestno delo z energijo.

