  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Od 5. avgusta denar pada z neba: dva astrološka znaka bosta končno napolnila denarnice

Planeti so se postavili tako, da lahko denar prispe tudi iz virov, na katere ste morda že pozabili.
FOTO: Thanasis Getty Images
FOTO: Thanasis Getty Images
S. N.
 1. 8. 2026 | 06:00
3:19
A+A-

Vse se spreminja 5. avgusta, ko se začenja val presenečenj in novih priložnosti. Vodnarji in device bodo končno napolnili svoje denarnice zaradi nakazil, ki jih niso pričakovali. Konkreten finančni preobrat jih čaka predvsem v drugi polovici meseca. Ne bo šlo za majhne zneske, temveč za vsote, s katerimi bodo lahko poplačali nakopičene dolgove in zapadle račune. Sporočilo je jasno: od 5. avgusta bo denar tako rekoč padel z neba tistim, ki so najdlje čakali na plačilo za opravljeno delo.

Pripravite se na pomembne telefonske klice in nakazila, ki bodo prišla prav tja, kjer jih najbolj potrebujete. Planeti so se postavili tako, da lahko denar prispe tudi iz virov, na katere ste morda že pozabili.

Vodnar: Dolgovi bodo izbrisani, prihaja nepričakovani bonus

Vodnarji, od 5. avgusta lahko pričakujete denar, ki vam ga dolgujejo že več mesecev. Ne glede na to, ali gre za sodni spor, neizplačan zaslužek ali prodajo nepremičnine, ki je dolgo stala na mestu, se bo blokada končno sprostila. To bo obdobje, v katerem boste resnično napolnili svoje denarnice, saj se vam bo povrnilo vse, kar ste vložili v preteklem obdobju.

Ne bo vam več treba izbirati, kateri račun boste plačali takoj in katerega boste prestavili na poznejši čas. Nakazilo bo zapolnilo vrzeli v gospodinjskem proračunu, hkrati pa vam bo omogočilo mirnejše nadaljevanje poletja.

Sreča vas tokrat ne bo obšla. Denar, ki prihaja, bo resničen in oprijemljiv. Čakanja in praznih obljub, da bo plačilo nakazano »jutri«, bo končno konec.

Devica: Nepričakovani dobiček in nove poslovne priložnosti

Device, od sredine meseca bo vaš trud na delovnem mestu dobil konkretno finančno potrditev. Pričakujete lahko nepričakovan bonus ali ponudbo za nov projekt, ki bo plačan vnaprej. Nenadoma se lahko znajdete v položaju, ko boste lahko izbirali med različnimi deli, vsako izmed njih pa bo prinašalo zelo dober zaslužek.

Medtem ko bodo drugi še čakali na plačo, boste device od druge polovice meseca že občutno polnile svoje denarnice in reševale finančne težave, ki se vlečejo od začetka leta. Ne bo šlo za drobiž, temveč za znesek, ki vam bo omogočil nakup stvari, ki jih nujno potrebujete za dom ali družino. Izkoristite ta val, saj bi lahko šlo za najmočnejše finančno obdobje letošnjega leta za vaše znamenje.

Posebnost tega obdobja je, da nakazila ne bodo zgolj enkratna pomoč, temveč bodo dokončno zaprla zgodbo, ki se je začela že na začetku leta. Vodnarji in device so dolgo delali brez ustreznega plačila, zato bo denar zdaj prišel kot poravnava starega dolga.

Kljub temu vsega denarja ne porabite že prvi dan. Najbolje bo, da ga takoj razporedite za poplačilo dolgov in stroške, povezane z domom, preostanek pa prihranite. Tako olajšanje ne bo trajalo le en teden, temveč vse do konca leta.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

astrodenaravgust
ZADNJE NOVICE
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Od 5. avgusta denar pada z neba: dva astrološka znaka bosta končno napolnila denarnice

Planeti so se postavili tako, da lahko denar prispe tudi iz virov, na katere ste morda že pozabili.
1. 8. 2026 | 06:00
05:45
Novice  |  Slovenija
VELIKA POŽARNA OGROŽENOST

Na Bovškem gori več kot 10 hektarjev: na terenu več kot 90 gasilcev

Pri gašenju sodelujejo gasilci, letala air tractor in helikopterji Slovenske vojske.
Aleksander Brudar1. 8. 2026 | 05:45
05:25
Bulvar  |  Tuji trači
DEVIN BOOKER

Irina Shayk v zvezi z enajst let mlajšim zvezdnikom lige NBA

Zaljubljena je v nekdanjega fanta Kendall Jenner.
1. 8. 2026 | 05:25
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
ŽUPNIK PONUJA AVTO

Martin Golob želi spodbuditi mlade: »Fantu, ki bo šel za župnika, bom kupil avto«

V zadnjih letih je novih duhovnikov vse manj, zato verjame, da je čas za pogumne spodbude in močne osebne zglede.
Drago Perko1. 8. 2026 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Kolumna Primoža Kališnika: Dragi moj Janez, pišem ti pismo ...

Če želi kdo razumeti slovenski značaj, vztrajnost, tekmovalnost in duh Slovenije, naj najprej pogleda njene športnike. Šport je tisto, kar se na Slovenijo in Slovence rima bolj kot kar koli drugega.
Primož Kališnik1. 8. 2026 | 02:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Vroče!

Koliko stopinj je zunaj? Vse!
31. 7. 2026 | 22:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki