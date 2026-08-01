Od 5. avgusta denar pada z neba: dva astrološka znaka bosta končno napolnila denarnice

Vse se spreminja 5. avgusta, ko se začenja val presenečenj in novih priložnosti. Vodnarji in device bodo končno napolnili svoje denarnice zaradi nakazil, ki jih niso pričakovali. Konkreten finančni preobrat jih čaka predvsem v drugi polovici meseca. Ne bo šlo za majhne zneske, temveč za vsote, s katerimi bodo lahko poplačali nakopičene dolgove in zapadle račune. Sporočilo je jasno: od 5. avgusta bo denar tako rekoč padel z neba tistim, ki so najdlje čakali na plačilo za opravljeno delo.

Pripravite se na pomembne telefonske klice in nakazila, ki bodo prišla prav tja, kjer jih najbolj potrebujete. Planeti so se postavili tako, da lahko denar prispe tudi iz virov, na katere ste morda že pozabili.

Vodnar: Dolgovi bodo izbrisani, prihaja nepričakovani bonus

Vodnarji, od 5. avgusta lahko pričakujete denar, ki vam ga dolgujejo že več mesecev. Ne glede na to, ali gre za sodni spor, neizplačan zaslužek ali prodajo nepremičnine, ki je dolgo stala na mestu, se bo blokada končno sprostila. To bo obdobje, v katerem boste resnično napolnili svoje denarnice, saj se vam bo povrnilo vse, kar ste vložili v preteklem obdobju.

Ne bo vam več treba izbirati, kateri račun boste plačali takoj in katerega boste prestavili na poznejši čas. Nakazilo bo zapolnilo vrzeli v gospodinjskem proračunu, hkrati pa vam bo omogočilo mirnejše nadaljevanje poletja.

Sreča vas tokrat ne bo obšla. Denar, ki prihaja, bo resničen in oprijemljiv. Čakanja in praznih obljub, da bo plačilo nakazano »jutri«, bo končno konec.

Devica: Nepričakovani dobiček in nove poslovne priložnosti

Device, od sredine meseca bo vaš trud na delovnem mestu dobil konkretno finančno potrditev. Pričakujete lahko nepričakovan bonus ali ponudbo za nov projekt, ki bo plačan vnaprej. Nenadoma se lahko znajdete v položaju, ko boste lahko izbirali med različnimi deli, vsako izmed njih pa bo prinašalo zelo dober zaslužek.

Medtem ko bodo drugi še čakali na plačo, boste device od druge polovice meseca že občutno polnile svoje denarnice in reševale finančne težave, ki se vlečejo od začetka leta. Ne bo šlo za drobiž, temveč za znesek, ki vam bo omogočil nakup stvari, ki jih nujno potrebujete za dom ali družino. Izkoristite ta val, saj bi lahko šlo za najmočnejše finančno obdobje letošnjega leta za vaše znamenje.

Posebnost tega obdobja je, da nakazila ne bodo zgolj enkratna pomoč, temveč bodo dokončno zaprla zgodbo, ki se je začela že na začetku leta. Vodnarji in device so dolgo delali brez ustreznega plačila, zato bo denar zdaj prišel kot poravnava starega dolga.

Kljub temu vsega denarja ne porabite že prvi dan. Najbolje bo, da ga takoj razporedite za poplačilo dolgov in stroške, povezane z domom, preostanek pa prihranite. Tako olajšanje ne bo trajalo le en teden, temveč vse do konca leta.