Od kod prihaja naša duša

Kaj če se naša duša ne začne z rojstvom telesa? Nekatera učenja pravijo, da naj bi bile duše ustvarjene neposredno iz t. i. zavesti izvora, procesa pa ne opisujejo kot spočetje, temveč kot rojstvo iz svetlobne energije. Po tej razlagi naj bi izvor ob nastanku novih duš sprostil izbruh svetlobe. Ti delci oz. 'iskre' naj bi nato potovali v posebna območja duhovnega sveta, kjer naj bi se razvijali v nekakšnih inkubatorjih. Tam naj bi zanje skrbele duše, imenovane inkubatorske matere, dokler nova duša ne doseže polne zavesti. Ko se to zgodi, naj bi se začelo njeno pravo potovanje.

Ezoterični pogled govori tudi o tako imenovanih dušnih kodah. Te naj bi duša zbirala skozi različne inkarnacije in stike z drugimi bitji ter svetovi. S tem naj bi dobivala dostop do določenih 'spominov', povezav in energijskih poti, ki ji omogočajo nadaljnje premike skozi različne ravni obstoja. Tako naj bi se v različnih sončnih sistemih povezovali z različnimi dušnimi družinami. Ko se inkarniramo v neko vrsto ali svet, prevzamemo del tamkajšnjega energijskega zapisa oz. spomina. Dušne kode zato delujejo kot duhovni ključ za prehajanje med različnimi svetovi in izkušnjami.

Pomemben del te poti naj bi bil tudi razvoj zavesti. Trenutno naj bi se učili predvsem brezpogojne ljubezni, sočutja in služenja drugim. Vsakič ko delujemo iz ljubezni do sebe ali drugih, si višamo vibracijo in se približujemo naslednji ravni zavesti, peti dimenziji. Četrto, povezano z astralnim svetom, naj bi zaradi posebnega razvoja človeške zavesti preskočili.